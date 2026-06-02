Prve reprezentacije stigle u Ameriku na Svjetsko prvenstvo

PA KUD VEĆ? /

I dok se Hrvatska još priprema za prvenstvo, neke reprezentacije već stižu u Sjevernu Ameriku. Među prvima je u San Francisco stigla reprezentacija Australije. U Teksas je sletjela Sudijska Arabija, dok je momčad Ekvadora doputovala u Columbus. Nakon uvjerljive pobjede od 4:0 u prijateljskoj utakmici protiv Finske u nedjelju u Mainzu, na put prema Chicagu krenula je i reprezentacija Njemačke. Japan se uputio prema Meksiku, u kojem će trenirati prije nego što otputuju u SAD.