Prve reprezentacije stigle u Ameriku na Svjetsko prvenstvo

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
I dok se Hrvatska još priprema za prvenstvo, neke reprezentacije već stižu u Sjevernu Ameriku. Među prvima je u San Francisco stigla reprezentacija Australije. U Teksas je sletjela Sudijska Arabija, dok je momčad Ekvadora doputovala u Columbus. Nakon uvjerljive pobjede od 4:0 u prijateljskoj utakmici protiv Finske u nedjelju u Mainzu, na put prema Chicagu krenula je i reprezentacija Njemačke. Japan se uputio prema Meksiku, u kojem će trenirati prije nego što otputuju u SAD.