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PA KUD VEĆ? /

Prve reprezentacije stigle u Ameriku na Svjetsko prvenstvo

I dok se Hrvatska još priprema za prvenstvo, neke reprezentacije već stižu u Sjevernu Ameriku. Među prvima je u San Francisco stigla reprezentacija Australije. U Teksas je sletjela Sudijska Arabija, dok je momčad Ekvadora doputovala u Columbus. Nakon uvjerljive pobjede od 4:0 u prijateljskoj utakmici protiv Finske u nedjelju u Mainzu, na put prema Chicagu krenula je i reprezentacija Njemačke. Japan se uputio prema Meksiku, u kojem će trenirati prije nego što otputuju u SAD. 

 

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2.6.2026.
22:48
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Svjetsko Prvenstvo 2026.
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