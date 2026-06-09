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SKANDAL ZBOG 'INOSTVORA' /

Jezikoslovci za transrodne osobe izabrali novu riječ, Mojmira se šokirala: Mooolim!?

Transseksualne osobe u Hrvatskoj često su izložene uvredama, nasilju i diskriminaciji. A evo sad ih neki jezikoslovci žele stigmatizirati tako da ih se naziva INOSTVOROVIMA. Molim!?

U uži izbor natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ ušla je riječ INOSTVOR. Ino, što upućuje na strano i tuđe, stvor što označava biće koje nije ljudsko. 

Takav izraz stigmatizira i dehumanizira te doprinosi normalizacije transfobije, poručila je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te upozorila organizatore natječaja da krše dva zakona. Pobunile su se i brojne LGBT udruge, a vijest je završila i na stranici Seksizam naš svagdašnji. 

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9.6.2026.
23:59
RTL Direkt
MolimNova RiječPravobraniteljica Za Ravnopravnost SpolovaInostvor
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