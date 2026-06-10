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DOLAZAK HRVATA /

Kao rock-zvijezda: Poslušajte kako su navijači u SAD-u dočekali Zlatka Dalića

Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno doputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

Nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputili su se u hotel AKA, a ondje ih čekaju brojni navijači. 

Vatrene nisu došli pozdraviti samo Hrvati već i razno tamošnje stanovništvo koji su veliki ljubitelji Luke Modrića, ali i hrvatske reprezentacije. Ispred hotela je počelo i skandiranje 'Luka, Luka' za hrvatskog kapetana. 

Velike ovacije je dobio i izbornik Zlatko Dalić kada je izašao iz autobusa, a to možete vidjeti i čuti u videu.

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10.6.2026.
9:58
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko Dalić
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