Predstavljamo skupinu K: Posljednje prvenstvo za Cristiana Ronalda, ali prvo za Uzbekistan

Ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine spojio je u skupini K četiri reprezentacije s četiri različita kontinenta, svaka sa svojom jedinstvenom pričom i ambicijama.

Na papiru, europski div Portugal i južnoamerička sila Kolumbija ističu se kao izraziti favoriti za prolazak u nokaut fazu. Međutim, prošireni format natjecanja, koji omogućuje i nekolicini najboljih trećeplasiranih momčadi da nastave svoj put, otvara vrata i za Demokratsku Republiku Kongo, koja se vraća na scenu nakon 52 godine, te za Uzbekistan, koji će upisati svoj povijesni, debitantski nastup. Ova skupina donosi potpune nepoznanice u međusobnim dvobojima, jer se ove četiri reprezentacije nikada prije nisu susrele, što jamči neizvjesnost od prve do posljednje minute.

Posljednji ples Cristiana Ronalda?

Portugal u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu stiže kao jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Pod vodstvom iskusnog španjolskog stratega Roberta Martíneza, koji je Belgiju doveo do trećeg mjesta 2018., Portugal je demonstrirao silu u kvalifikacijama. Ipak, sve oči bit će uprte u Cristiana Ronalda.

Legendarni napadač, sada u 42. godini života, nastupit će na svom rekordnom šestom Svjetskom prvenstvu, što je podvig koji će vjerojatno dijeliti jedino s Lionelom Messijem. Pitanje koje lebdi u zraku jest koliku ulogu Martínez namjerava dati svojoj najvećoj zvijezdi. Dok je Ronaldova prisutnost neupitna inspiracija, taktička prilagodba momčadi njegovom stilu igre mogla bi biti ključ uspjeha ili neuspjeha.

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Ova generacija Portugala vrvi talentom na svim pozicijama. U srcu obrane stoji Rúben Dias iz Manchester Cityja, jedan od najboljih stopera svijeta. Vezni red je vjerojatno i najjači dio momčadi, s kreativcima poput Bruna Fernandesa (Manchester United) i Bernarda Silve (Manchester City) te motorom momčadi Vitinhom (PSG).

Upravo je Bruno Fernandes ključni čovjek, igrač koji je proglašen najboljim u Premier ligi i čije će lopte tražiti napadače. Martínezova momčad gaji napadački nogomet, često se transformirajući u formaciju 3-2-5 s loptom u nogama, pri čemu bekovi ulaze visoko, a krila se uvlače u sredinu. Agresivan presing i visoko postavljena zadnja linija njihov su zaštitni znak, no upravo taj pristup ostavlja prostor za brze kontranapade, što bi protivnici poput Kolumbije mogli iskoristiti.

Povratak Los Cafeterosa

Nakon što su propustili turnir u Katru, Kolumbijci se vraćaju na svjetsku pozornicu gladni dokazivanja. Pod izbornikom Néstorom Lorenzom igraju impresivno, što su dokazali i u kvalifikacijama gdje su svladali nogometne gigante poput Argentine i Brazila. Njihov najveći uspjeh datira iz 2014., kada su stigli do četvrtfinala, a predvodio ih je tada zlatni James Rodríguez. Deset godina kasnije, James je i dalje kapetan i duša momčadi, iako su glavne zvijezde sada neka nova lica. Njegova vizija igre i majstorski prekidi i dalje su ogromno oružje.

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Glavna udarna igla Kolumbije je Luis Díaz, munjevito krilo Bayerna iz Münchena. Njegova brzina, dribling i sposobnost da sam riješi utakmicu čine ga jednim od najopasnijih igrača na turniru. Lorenzo je oko njega izgradio fleksibilan napad koji se lako prilagođava protivniku. Kolumbija je taktički raznovrsna, sposobna igrati strpljivo kroz posjed, ali i ubojito iz tranzicije.

Njihova agresivnost u igri bez lopte, često u formaciji 4-4-2, omogućuje im brzo osvajanje posjeda i otvaranje prostora za Díaza i druge napadače. Iskustvo je također na njihovoj strani; okosnicu momčadi čine igrači u tridesetima, što im daje mirnoću u ključnim trenucima. Njihov okršaj s Portugalom u Miamiju, u posljednjem kolu, vjerojatno će odlučivati o pobjedniku skupine.

Leopardi se vraćaju nakon pola stoljeća

Priča Demokratske Republike Kongo jedna je od najemotivnijih na ovom prvenstvu. Popularni "Leopardi" vraćaju se na Mundijal prvi put nakon 1974. godine, kada su nastupili kao Zair i doživjeli tri teška poraza. Pedeset i dvije godine kasnije, momčad izbornika Sébastiena Desabrea dolazi s ciljem da pokaže potpuno drugačije lice.

Put do Amerike bio je dug i trnovit, a vizu su osigurali tek kroz interkontinentalne doigravanje. Njihova snaga leži u čvrstoj obrani i fizičkoj dominaciji. U kvalifikacijama su primili vrlo malo pogodaka, gradeći igru na granitnoj zadnjoj liniji kojom zapovijeda iskusni kapetan Chancel Mbemba.

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U napadu se uzdaju u bljeskove pojedinaca, prije svega Yoanea Wisse, napadača Newcastlea, čija premierligaška iskustva donose potrebnu kvalitetu. Uz njega, tu je i Cédric Bakambu, igrač Real Betisa, koji donosi dodatnu opasnost. Desabreova momčad je taktički disciplinirana, najčešće postavljena u formaciji 4-4-2 koja se fokusira na zatvaranje prostora i prijetnje iz kontranapada. Iako su autsajderi u dvobojima protiv Portugala i Kolumbije, njihova ključna utakmica bit će ona protiv Uzbekistana. Pobjeda u tom susretu mogla bi im donijeti treće mjesto i povijesni plasman u nokaut fazu.

Debitanti pod vodstvom legende

Za Uzbekistan je već sam plasman na Svjetsko prvenstvo ostvarenje sna. "Bijeli vukovi" po prvi će put biti dio najveće nogometne smotre, a na klupi imaju ime koje ulijeva strahopoštovanje - Fabija Cannavara. Kapetan Italije koja je 2006. osvojila svijet sada ima zadatak voditi debitante kroz tešku skupinu. Očekivano, Cannavaro je postavio temelje na čvrstoj i organiziranoj obrani. Uzbekistan često igra u formaciji s pet braniča, fokusirajući se na maksimalno smanjenje rizika. Glavni stup obrane je mladi Abdukodir Khusanov, igrač koji se probija u Manchester Cityju i predstavlja budućnost uzbekistanskog nogometa.

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U napadu sve ovisi o njihovom kapetanu i najboljem strijelcu u povijesti, Eldoru Shomurodovu. Napadač istanbulskog Başakşehira centralna je figura i igrač na kojeg idu sve lopte, bilo duge ili one kroz sredinu. Iako im mnogi ne daju velike šanse, Uzbekistan u turnir ulazi bez pritiska. Njihov cilj je jasan: predstaviti se svijetu u najboljem svjetlu, skupo prodati kožu i pokušati iznenaditi. Svaki osvojeni bod, a kamoli postignuti gol, bit će upisan zlatnim slovima u povijest njihovog nogometa.

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Skupina K nudi fascinantan spoj etabliranih sila i ambicioznih autsajdera. Dok će Portugal i Kolumbija voditi bitku za prvo mjesto, dvoboj DR Konga i Uzbekistana mogao bi odlučiti o putniku u drugi krug s treće pozicije. Jedno je sigurno: očekuje nas pregršt uzbuđenja i nogometnih priča koje će se pamtiti.