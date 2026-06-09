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Messi na posljednjem plesu, ali tko će mu iz grupe J pokvariti planove

Messi na posljednjem plesu, ali tko će mu iz grupe J pokvariti planove
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Foto: Julio PACHECO NTELA/AFP/Profimedia

Predstavljamo skupinu J Svetskog prvenstva u nogometu 2026.

9.6.2026.
15:19
Sportski.net
Julio PACHECO NTELA/AFP/Profimedia
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Branitelji naslova Argentinci, predvođeni vječnim Lionelom Messijem, ulaze na Svjetsko prvenstvo 2026. kao izraziti favoriti grupe J. No, put do obrane titule neće biti bez izazova. S druge strane terena stajat će Austrija, taktički disciplinirani povratnik nakon 28 godina, nepredvidljivi Alžir pun individualne kvalitete te debitant Jordan, koji sanja o senzaciji na najvećoj pozornici.

Argentina: Jedan cilj - obrana naslova

S trideset osmogodišnjim Messijem na čelu, koji igra svoje rekordno šesto Svjetsko prvenstvo, Argentina ima jasan cilj: postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. koja je obranila naslov. Izbornik Lionel Scaloni i dalje se oslanja na okosnicu momčadi iz Katara. Vratar Emiliano Martínez, braniči Cristian Romero i Nicolás Otamendi te napadači Julián Álvarez i Lautaro Martínez jamče kvalitetu. Vezni red s Alexisom Mac Allisterom i Enzom Fernándezom daje dodatnu snagu. Iako bez umirovljenog Di Maríje, snaga "Albicelestea" je neupitna, a [procjene im daju više od 70 posto šansi za osvajanje prvog mjesta.

Europska taktika protiv afričke vještine

Borba za drugo mjesto, a potencijalno i treće koje vodi u nokaut fazu, vodit će se između Austrije i Alžira. Austrija se vraća na Mundijal prvi put nakon 1998. godine pod vodstvom taktičkog maga Ralfa Rangnicka. Njihov stil igre temelji se na intenzivnom presingu, što je bio ključ uspjeha u kvalifikacijama. S kapetanom Davidom Alabom te iskusnim veznjacima Marcelom Sabitzerom i Konradom Laimerom, Austrijanci predstavljaju organiziranog i vrlo neugodnog protivnika. Pitanje je samo kako će se njihov energetski zahtjevan stil nositi s visokim temperaturama.

 

S druge strane, Alžir se oslanja na individualnu kvalitetu i nepredvidivost. Iako kapetan Riyad Mahrez ima 35 godina, i dalje je ključni kreativac. Velika nada je Mohamed Amoura, najbolji strijelac afričkih kvalifikacija, čija brzina može slomiti svaku obranu. Uz igrače poput Rayana Aït-Nourija u obrani, momčad izbornika Petkovića ima ravnotežu i tražit će prolazak skupine, kao što su to uspjeli 2014. godine.

Debitanti s velikim srcem

Jordan na svoj prvi Mundijal u povijesti dolazi kao potpuni autsajder, ali ne i bez ambicija. Nedavni uspjeh i plasman u finale Azijskog kupa pokazao je da se radi o borbenoj momčadi. Njihova formacija 3-4-3, koja se u obrani pretvara u čvrsti blok s pet igrača, bit će test za sve suparnike. Najveći udarac je ozljeda Yazana Al-Naimata, najboljeg strijelca iz kvalifikacija. Sav teret past će na leđa Mouse Al-Taamarija, krilnog igrača Rennesa poznatog kao "jordanski Messi", čija će kreativnost biti ključna.

Dok se od Argentine očekuje siguran prolaz, izravni dvoboj Austrije i Alžira 27. lipnja vjerojatno će odlučivati o drugom mjestu. Jordan će svoju priliku tražiti iz prikrajka, nadajući se da mogu pomrsiti račune favoritima i upisati se u povijest.

Svjetsko Prvenstvo 2026.SkupineLionel Messi
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