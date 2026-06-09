Ne nasjedajte na navodno proročanstvo vezano uz Svjetsko prvenstvo, to što kruži čista je glupost

Ako Portugal doista osvoji predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, što bi mogao jer igra vrlo dobar nogomet, to sigurno neće imati veze sa Simpsonima i njihovima navodnim proročanstvom prikazanim još 1997. godine.

A ovih se dana internetom upravo provlači takva tvrdnja, da je u legendarnom crtiću još prije 19 godina pretkazan pobjednik turnira.

Teorija potječe iz pete epizode devete sezone, emitirane drugog studenog 1997. godine, u kojoj je obitelj Simpson prikazana kako gleda reklamu koja najavljuje nogometnu utakmicu na stadionu u Springfieldu.

Utakmica je predstavljena kao ultimativni okršaj koji treba odlučiti "koja je nacija najveća na Zemlji", a suparnici su Meksiko i Portugal.

Navodi iz viralnih videa su manipulacija!

Međutim, epizoda nigdje ne spominje Svjetsko prvenstvo, FIFA-u, pa niti godinu 2026. Utakmica nije finale turnira, već izolirani, izmišljeni događaj koji služi kao okidač za glavni zaplet epizode, a to je Homerova opsjednutost posjedovanjem oružja nakon što na stadionu izbiju neredi.

Štoviše, sama utakmica prikazana je kao izrazito dosadna kako bi se postigao komični efekt. Gledatelji zijevaju, igrači besciljno dodaju lopte, a sve kulminira masovnom tučnjavom na tribinama.

Pobjednik utakmice također nije prikazan, pa imajte na umu da su tvrdnje koje kruže internetom, često popraćene montiranim slikama igrača sličnog Cristianu Ronaldu kako podiže pehar, potpuna izmišljotina.

Psihologija viralne dezinformacije

Pa zašto je ova teorija postala toliko popularna? Odgovor leži u reputaciji koju su Simpsoni stekli tijekom godina. Slučajnosti poput predviđanja predsjedništva Donalda Trumpa, Disneyjeve akvizicije 21st Century Foxa ili čak pojave pametnih satova stvorile su auru nepogrešivosti oko serije.

Kreatori serije, međutim, odbacili su ideju o bilo kakvim proročkim sposobnostima.

Dugogodišnji producent Al Jean objasnio je da se radi o "obrazovanim nagađanjima". Prema njegovim riječima, ako dovoljno dugo bacate strelice, neke će neizbježno pogoditi metu.

Producent Bill Oakley bio je još izravniji: "Postoji vrlo malo slučajeva gdje su Simpsoni nešto predvidjeli. Uglavnom se radi o slučajnostmai jer su epizode toliko stare da se povijest jednostavno ponavlja."

Ova pojava potpomognuta je i psihološkim fenomenom poznatim kao "iluzorni efekt istine", gdje ponovljeno izlaganje nekoj tvrdnji, bez obzira na njezinu točnost, povećava vjerojatnost da ćemo u nju povjerovati.

Kako upravo navode organizacije za provjeru činjenica, ista scena s utakmicom Portugala i Meksika dijeli se na društvenim mrežama prije svakog velikog natjecanja, uključujući prvenstva 2018. i 2022. godine.

Reciklirana teorija za svako prvenstvo

Širenju ove dezinformacije posebno su doprinijele platforme poput TikToka, gdje se kratki, izvan konteksta izrezani isječci montiraju s novim natpisima kako bi se stvorio lažni narativ.

Rasprave među obožavateljima dodatno su potaknule teoriju, često povezujući je s popularnom idejom da Cristiano Ronaldo, kao jedan od najvećih nogometaša svih vremena, "zaslužuje" osvojiti Svjetsko prvenstvo kao krunu karijere, slično kao što je to uspjelo Lionelu Messiju.