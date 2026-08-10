Nijemci slave 'hrvatsko borbeno srce' koje im je donijelo zlato! On otkrio zašto je odabrao Njemačku

Njemačka je osvojila Europsko prvenstvo do 18 godina uvjerljivom pobjedom protiv Slovenije u finalu 36:27.

Za Nijemce je kao jedan od glavnih igrača briljirao Toma Gadža, koji je unatoč tome što je rođen u Hrvatskoj odlučio igrati za Njemačku.

"Cilj je uvijek zlato. Dat ćemo sve od sebe. Znam da dečki osjećaju isto", izjavio je za Bild prije polaska na EP i ostvario cilj.

Prvo je momčad koju trenira Erik Wudtke (54) donekle sretno stigla do četvrtfinala – a zatim je momčad impresivno osigurala naslov.

"Ovo je savršena nagrada za sav trud", radovao se Gadža, koji je rođen u Hrvatskoj, a u Hamburg je došao iz Zagreba 2022. godine.

Kao kod kuće

Igrao je za mladu ekipu Dinama i kadetsku reprezentaciju Hrvatske prije nego što je prešao u Hamburg, klub za koji i sada igra. Desni vanjski je prošle sezone nastupao u Bundesligi i zabio 15 golova. I Hrvatski rukometni savez i Njemački rukometni savez (DHB) borili su se za talentiranog igrača.

"Cijeli sam život proveo u Hrvatskoj i 100 posto sam Hrvat. Ipak, odabrao sam Njemačku jer osjećam da mi njemački rukomet odgovara i ovdje se osjećam kao kod kuće. Na terenu uživam u svakoj minuti u njemačkom dresu. Odabrao sam Njemačku, ponašat ću se u skladu s tim i dat ću sve da postignem najbolji mogući rezultat", rekao je za Bild Gadža koji je u finalu zabio četiri gola, a o njemu Nijemci pišu kao o 'hrvatskom borbenom srcu'.

Wudtke, koji također živi u Hamburgu, intenzivno je radio na procesu naturalizacije.

"Ne bismo se trudili da nismo imali velika očekivanja od Tome. Podržavat ćemo ga, vjerujem u njegov potencijal. Njegova snažna želja za postizanjem golova je zapanjujuća."

Gadža, koji je upravo napunio 18 godina, planira ostaviti svoj trag u Bundesligi.

"Potpisali smo još jednog ljevaka, što je dobro. Prošle sezone sam obično igrao deset do petnaest minuta po utakmici. Moj je cilj ove sezone dobiti znatno više minuta za igru. Želim postati važan dio momčadi i etablirati se kao redoviti starter. Dat ću sve od sebe, ne samo za reprezentaciju već i za HCH. Naravno, nedostaju nam igrači poput Jakoba Lassena, koji nam je puno pomogao. Sada su tu nova lica. Ako se držimo plana, imat ćemo dobru sezonu."