Izgubili smo od Mađarske, evo kad i gdje gledati bitku Hrvatske i Francuske na Euru

Hrvatska mlađa juniorska muška rukometna reprezentacija izgubila je u subotu od Mađarske 28-31 u susretu za plasman od petog do osmog mjesta. Nakon petog uzastopnog poraza, hrvatski će rukometaši u nedjelju u 17 sati protiv Francuske igrati za sedmo mjesto. Tu utakmicu možete gledati u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo.

Hrvatska je odlično odigrala prvo poluvrijeme. Mađari su na početku poveli 4-2, ali naši su mladi rukometaši brzo odgovorili serijom od tri pogotka te u sedmoj minuti preokrenuli rezultat na 5-4. Prednost nisu ispuštali sve do odlaska na odmor.

Vratar Andrej Vito Gorički bio je vrlo raspoložen, a njegove obrane dale su dodatnu sigurnost hrvatskoj obrani. U 11. minuti Hrvatska je prvi put stigla do tri pogotka prednosti, 9-6.

Mađarska je, ponajviše zahvaljujući odličnom Benceu Ambrusu, ubrzo izjednačila na 9:9. Hrvatska ipak nije dopustila potpuni preokret. Zadržala je čvrstinu u obrani i raznovrsnost u napadu te u završnicu prvog dijela ušla s vodstvom 17:14. Mađari su posljednjim dvama pogocima smanjili zaostatak pa se na odmor otišlo s minimalnom hrvatskom prednošću, 17:16.

Bio je to sličan scenarij kao u njihovu susretu u glavnoj rundi, kada je Hrvatska također vodila na poluvremenu, ali je na kraju izgubila 32-37. Nažalost, ni ovoga puta naši rukometaši nisu uspjeli sačuvati prednost. Mađarska je drugo poluvrijeme dobila 15-11 i izborila utakmicu za peto mjesto.

Hrvatska je nastavak otvorila s dva uzastopna pogotka, a uz obranjeni sedmerac ponovno je stigla do tri pogotka prednosti, 19-16. Imala je i napad za odlazak na plus četiri, no tehnička pogreška i isključenje koje je uslijedilo spriječili su je da napravi značajniju razliku.

Pri rezultatu 21-20 Fran Lovrić obranio je drugi sedmerac, ali Hrvatska ni to nije uspjela pretvoriti u dodatni zamah. Nova pogreška u napadu omogućila je Mađarima da u 41. minuti izjednače na 21-21. Hrvatska je još neko vrijeme uspijevala zadržati vodstvo, ali su je brojne pogreške postupno udaljile od pobjede.

Nakon što je svojim četvrtim pogotkom doveo Hrvatsku u vodstvo 24-23, Vito Raguž dobio je izravni crveni karton. Hrvatska je tako ostala bez raspoloženog lijevog vanjskog igrača, što se pokazalo velikim udarcem za njezinu igru.

Devet minuta prije završetka Mađarska je prvi put u drugom poluvremenu preuzela vodstvo. Uslijedilo je razdoblje igre pogodak za pogodak, u kojem je svaka pogreška mogla odlučiti pobjednika. Hrvatska pri rezultatu 26-26 nije iskoristila napad s igračem više, ali je pet minuta prije kraja ipak uspjela izjednačiti na 28-28.

Pokazalo se da je to bio njezin posljednji pogodak na utakmici. U završne dvije minute Hrvatska je pri rezultatu 28-29 imala dva napada za izjednačenje, no nijedan nije uspjela realizirati. Mađari su zatim postigli još dva pogotka i potvrdili pobjedu 31-28.

Andrej Vito Gorički završio je susret s deset obrana, dok je Fran Lovrić upisao tri. David Bajan bio je najbolji hrvatski strijelac i igrač utakmice sa sedam pogodaka. Mađarsku je predvodio Bence Ambrus, koji je postigao devet pogodaka.