Sladoled nakon doručka, ribičija i kartanje do iznemoglosti: Kako izgleda 'Karmelino' ljeto?

Ljeto je za glumačku ekipu RTL-ove serije "Divlje pčele" donijelo kratki predah nakon višemjesečnog intenzivnog snimanja. Iako ih već na jesen čekaju nove epizode i povratak na set, ljetnu pauzu iskoristit će za punjenje baterija, vrijeme s najbližima i bijeg od užurbanog radnog ritma. Dok kamere miruju, glumci se vraćaju svakodnevici, a kako izgleda njezino ljeto, otkrila nam je majka dvoje male djece, glumica Marija Borić Jerneić (45) koju gledatelji obožavaju u ulozi gostioničarke 'Karmele'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ljeto u znaku obitelji i novih početaka

Glumica nam kaže da je do jeseni posvećena obitelji, ali i pripremama za jednu veliku životnu promjenu.

"Ljeto je za odmor s obitelji, malo na moru, malo u planinama. Čeka nas priprema za školu jer naš stariji sin na jesen kreće u prvi razred, a nezaobilazna je i priprema zimnice u kojoj sudjeluje cijela obitelj, i uža i šira", ispričala nam je.

I premda ovo ljeto neće raditi na novim projektima od glume ipak neće potpuno pobjeći.

"Jedino što će biti vezano uz posao jest čitanje novih epizoda 'Divljih pčela' kako bih se što bolje pripremila za novi blok snimanja."

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Marija i njezina obitelj umjesto povratka na isto mjesto svake godine biraju novu destinaciju na hrvatskoj obali.

"Volimo svake godine otići na neko drugo mjesto i istraživati nove krajeve. Već uživamo u ljetnoj rutini uz more i mini disco", kaže kroz smijeh.

Djeca određuju tempo godišnjeg odmora

Od kada je postala majka, priznaje, godišnji odmor izgleda potpuno drukčije nego prije.

"Odmor je sada podređen djeci i onome u čemu će oni uživati. Suprug i ja tijekom godine ponekad pobjegnemo na nekoliko dana sami, u neki hotel samo za odrasle, ali ljeto i praznici rezervirani su za djecu, nova iskustva i zajedničke uspomene."

Iako je obitelj ljubitelj aktivnog odmora, ovog ljeta planove im je malo poremetila ozljeda koju je glumica zadobila u proljeće.

"Nažalost, zbog ozljede smo morali odustati od vožnje biciklom, ali more je tu, a plivanje liječi sve."

Na pitanje je li mama koja na more nosi pola kuće "za svaki slučaj" ili je uspjela svladati umjetnost pakiranja samo najnužnijeg kaže:

"Davno sam svladala tu vještinu pa više ne nosimo pola kuće. Uvijek imamo dovoljno svega, a ono što nemamo - očito nam ni ne treba. Najvažnije je da smo zajedno i zdravi."

Mali rituali koji stvaraju najljepše uspomene

Obitelj njeguje i nekoliko simpatičnih ljetnih rituala kojima se svi posebno raduju.

"Svako ljeto izmišljamo nove igre s djecom, nakon doručka obavezno idemo na sladoled, navečer lovimo ribu, a kartamo do iznemoglosti."

A kad napokon uspije uhvatiti nekoliko trenutaka samo za sebe, ne traži ništa spektakularno.

"Iskreno, samo 'blejim'. Ne treba mi ništa, samo tišina, tada bistrim misli."

Ipak, priznaje da joj je najdraži dio ljeta onaj koji nastupi tek kada djeca zaspu.

"Veselim se svim pričama koje nam djeca svakodnevno smišljaju, ali jednako tako i trenucima kada navečer, nakon što zaspu, suprug i ja sjednemo zajedno, smijemo se i razgovaramo dugo u noć, baš kao kad smo tek bili cura i dečko."

I dok odbrojava dane do povratka na set "Divljih pčela", Marija Borić Jerneić i ovo će ljeto pamtiti po obiteljskim trenucima, dječjem smijehu i malim ritualima koji, kako kaže, stvaraju najljepše uspomene.

A upravo će joj te zajedničke trenutke, napunjene energijom i lijepim sjećanjima, biti najbolja priprema za nove glumačke izazove koji je čekaju na jesen.