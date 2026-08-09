Tisuće čekale vjenčanje Ronalda i Georgine, a onda je nastala nevjerojatna pomutnja

Bio je to prizor kakav Funchal, glavni grad Madeire, rijetko viđa. Više od dvije tisuće navijača i znatiželjnika okupilo se 8. kolovoza ispred katedrale uvjereni da svjedoče vjenčanju godine. Glasine o tajnoj ceremoniji Cristiana Ronalda (41) i Georgine Rodriguez (32) proširile su se munjevito, no dan slavlja slavnog para pretvorio se u bizarnu epizodu koja je obišla svijet.

Glasina koja je zapalila Madeiru

Sve je počelo s nepotvrđenim, ali upornim medijskim izvještajima koji su tvrdili da je slavni par rezervirao katedralu u Ronaldovom rodnom gradu za svoj veliki dan. Iako nikakve službene potvrde nije bilo, za brojne obožavatelje, od kojih su mnogi stigli odjeveni u dresove s brojem sedam, to je bio dovoljan znak.

Par, koji je zajedno od 2016. godine nakon što su se upoznali u Gucci trgovini u Madridu, službeno je objavio zaruke u kolovozu 2025., no sve detalje o samoj ceremoniji drže u strogoj tajnosti. Ronaldo je i sam u intervjuima govorio kako se planira oženiti, ali nikada nije otkrio konkretan datum, što dodatno potiče maštu javnosti. Intenzitet glasina bio je toliki da se slična, iako manja, gomila ljudi okupila i ispred luksuznog hotela Savoy Palace, gdje se, prema istim izvorima, trebala održati svadbena proslava nakon obreda u crkvi. Očekivanja su bila na vrhuncu.

Šok pred katedralom i prava mladenka

Uzbuđenje je raslo iz sata u sat pod vrućim portugalskim suncem, a atmosfera je eksplodirala kada se pred katedralom konačno zaustavio luksuzni sivi Rolls-Royce. U trenutku kad su se vrata automobila otvorila, stotine ljudi nagrnule su s podignutim mobitelima, pokušavajući uhvatiti kadar mladenke za koju su bili uvjereni da je Georgina.

U stampedu koji je uslijedio nastao je potpuni kaos. Djeveruše i članovi obitelji uzaludno su tijelima pokušavali stvoriti prolaz kako bi prava mladenka, Fatima Nicole Cunha Teixeira, mogla sigurno ući u crkvu. "Ovo nije Georgina!" vikali su očajni uzvanici, no njihovi su se glasovi gubili u buci i kolektivnoj euforiji mase koja je odbijala povjerovati da su satima čekali uzalud.

Reakcije od svećenika do samog Ronalda

Župnik katedrale, otac Marcos Gonçalves, morao je osobno intervenirati i obratiti se novinarima. "Mogu vam reći da oni nemaju nikakve veze s Cristianom Ronaldom", izjavio je. Nakon što je ceremonija konačno održana, oglasila se i katedrala: "Nikada nismo vidjeli nešto ovakvo. Mladenka je imala velikih poteškoća ući u crkvu." Jedan od gostiju je sažeo nevjerojatan dan za portugalske medije riječima: "Fábio nije Cristiano Ronaldo. Ovo je ludnica. Ne mislim da će zaboraviti svoje vjenčanje." Vijest je brzo postala viralna, a lokalni list Jornal da Madeira objavio je snimke velikog mnoštva.

Na objavu je reagirao i sam Cristiano Ronaldo, čiji je komentar od pet emotikona koji plaču od smijeha pokazao da ga je zbrka zabavila. Njegova sestra Elma Aveiro bila je manje impresionirana. "Zar ljudi ne shvaćaju da mediji ne znaju ništa? Samo žele znati, pa izmišljaju. Nadrealno!" napisala je na Instagramu.