Golemi bor pao na kupače u Crikvenici, stradala i djeca: Otkriven mogući uzrok nesreće

Na plaži Balustrada u Crikvenici u nedjelju je palo stablo, pri čemu su ozlijeđene dvije odrasle osobe i dvoje djece. Svi su izvan životne opasnosti te su prevezeni u KBC Rijeka, dok je još nekoliko osoba s lakšim ozljedama zbrinuto na mjestu događaja.

Kako piše Crikva.hr, iz EKO-MURVICE poručili su da su njihove službe odmah izašle na teren te da će se u suradnji s nadležnim stručnjacima utvrditi sve okolnosti pada stabla.

Foto: Crikva.hr

Riječ je o alepskom boru, vrsti koja ima relativno plitak korijenov sustav. Na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša, ali i karakteristike tla i terena. Plaža Balustrada nalazi se na nasipanom području, što također može utjecati na stabilnost korijena.

Foto: Crikva.hr

Iz tvrtke upozoravaju i da se oštećenja korijena te opasnost od izvaljivanja stabla ne mogu uvijek utvrditi redovitim vizualnim pregledom, osobito ako nema vidljivih vanjskih znakova.

Za detaljnije procjene postoje specijalizirane metode i instrumenti, no ni oni ne mogu u svim slučajevima jamčiti potpunu sigurnost procjene.

Nakon današnjeg incidenta EKO-MURVICA je za Crikva.hr najavila dodatne preglede stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama kako bi se utvrdilo treba li za neka od njih provesti dodatne stručne procjene ili poduzeti druge mjere.