Zagrebački vatrogasci odradili 100 intervencija nakon nevremena: Padala stabla, letjeli krovovi...

Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je u utorak pogodilo Zagreb, a većina se odnosila na uklanjanje stabala, ispumpavanje vode i uklanjanje limova, izvijestila je u srijedu Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba.

"U razdoblju od utorka, 12. svibnja u 11 sati do srijede, 13. svibnja u šest sati zabilježeno je ukupno 100 intervencija, od čega se većina odnosila na intervencije vezane uz stabla, a bilo je i intervencija ispumpavanja vode, uklanjanja lima i krova, kao i požara - požar krovišta, garaže, dvaju automobila i transformatora", objavili su vatrogasci na upit Hine.

Dodali su da su intervenirali i na uklanjanju ograda, crijepova, stupova i ostalog materijala te također otvarali vrata objekata i izvlačili vozila iz podvožnjaka.

Troje ljudi ozlijeđeno

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je u utorak da je u nevremenu troje građana lakše ozlijeđeno, dvoje na području Tuškanca i jedna osoba u Maksimirskoj cesti.

Kazao je i da je Centar 112 zaprimio oko 300 poziva građana te da su udari vjetra dosezali do 90 kilometara na sat.

Stabla su padala na više lokacija u gradu, osobito u Savskoj i Maksimirskoj cesti. ZET je u srijedu izvijestio da je riješen zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti, a koji je nastao zbog sanacije gornjeg voda. Autobusni promet također se stabilizirao.

