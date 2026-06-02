Veliki događaj u Zagrebu, prikazano je nešto dosad neviđeno: 'Reći ću vam što me dirnulo'

ISTINSKI UMJETNIK /

Veliki kulturni događaj u Zagrebu! Prije otprilike sat vremena javnosti su prvi put predstavljeni Derviški dnevnici Mersada Berbera.

U Francuskom paviljonu otvorena je izložba jednog od najvećih bošnjačkih i hrvatskih slikara dvadesetog stoljeća. "Sufijski put ljubavi" prva je cjelovita izložba posljednjeg dosad javnosti nepoznatog ciklusa koji je Berber počeo tijekom rada na monografiji Srebrenica i nije ih stigao dovršiti.

Više o izložbi i što ona prikazuje otkrio nam je kustos Filip Mursel Begović.

"Pazite, ono što je mene najviše iznenadilo, dirnulo, čak i naljutilo ponekad. Kad uđete u njegovu arhivsku građu, najdublju intimu. Čestu su ljudi vrlo ružno komentirali da je Berber samo slikar za elitu, skoro pa su govorili dvorski, elitni slikar. Međutim, to nije uopće tako. Njega su salon i elita prepoznavali, ali on nije bio rob salona, on je bio istinski umjetnik", kaže naš sugovornik.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.