Jedan čovjek zamišlja 100.000 'ćacija' na mitingu Trumpa u Beogradu: Pazite što je rekao...

VUČIĆEVA LJUBAVNA PISMA /

Vrijeme je da pročitamo ljubavno pismo koje je Donaldu Trumpu napisao Aleksandar Vučić. U jednom intervjuu objasnio je da je Trump Srbima najomiljeniji američki predsjednik.

A Trump je, naravno, intervju koji ga je nahvalio odmah podijelio na Truth socialu. U njemu srpski predsjednik tumači zašto Srbi vole Trumpa:

Pod 1, jer su dosad SAD doživljavali kao nekoga tko ih pritišće, ucjenjuje, bombardira, a sada je došla nova vrsta odnosa.

Drugo, jer su Srbi htjeli čuti jasne i jednostavne poruke o transrodnim osobama. "Nemam ništa protiv bilo koga, ali kada ljudima u Srbiji kažete da ne postoje samo muškarci i žene nego i nešto između, oni ostaju zbunjeni", kaže Vučić.

A treći razlog su kršćanske vrijednosti. Vučić je Trumpa pozvao u Beograd, i dodao da mu jamči da će vidjeti najveću masu ljudi koju je ikada vidio, veću čak i od one u Washingtonu nakon njegove izborne pobjede. Najmanje 100.000 ljudi došlo bi ga poslušati, misli Vučić.