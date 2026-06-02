Palež, pljačka i neredi u Parizu nakon finala Lige prvaka: A što bi tek bilo da su izgubili?

Gorjeli su automobili, bicikli i kontejneri, razbijene su autobusne stanice i izlozi trgovina, 200 ljudi je ozlijeđeno, a 800 uhićeno. Eto tako je bilo u Francuskoj u subotu, nakon što je Pariz Saint Germain osvojio Ligu Prvaka. Umjesto slavlja i veselja: u Parizu neredi i nasilje.

U Francuskoj je to postalo prvoklasno političko pitanje, na kojem svi pokušavaju profitirati. Ekstremna desnica sada Francuze straši građanskim ratom.

U neredima je ozlijeđeno 220 ljudi, osam je u teškom stanju. Užas na ulicama zgrozio je pariškog novinara i pisca koji već 10 godina živi u Zagrebu.

Pune ruke posla za policiju

"Ja sam bio kako bi rekao iznenađen jer kao Parižanin, kao Francuz vidjeti toliko ljudi koji idu vani uništavati svoju državu i svoj grad - to je nevjerojatno", rekao je Benjamin Edgar, francuski novinar i pisac.

Drugu godinu zaredom policija je nakon osvajanja naslova imala pune ruke posla. Samo u Parizu na ulicama je bilo 22 tisuće policajaca.

Laurent Nunez, ministar unutarnjih poslova, izjavio je kako je uhićeno 780 osoba, a prošle godine bilo ih je 592 za isti događaj. Dakle, porast od 32%.

Nasilne proslave pobjeda u Francuskoj nisu novost. Postale su svojevrsna tradicija. Sve je počelo još na Svjetskom nogometnom prvenstvu 1998. godine.

"Bilo je 60 ozlijeđenih što je donekle utjecalo na samo slavlje, poslije toga imamo 2006. polufinale Francuska-Portugal, opet neredi. 2016. opet neredi, finale Europskog prvenstva opet neredi. 2018., 2022. 2025 i sad 2026. To je postala neka tradicija kad se bilježe neki uspjesi u sportu - automatski dolazi do nereda", govori Marin Galić, stručnjak za sport.

Tko je najodgovorniji?

A tko je najodgovorniji za nerede? Među huliganima velik je broj kriminalaca, ali i migranata - upozoravaju sugovornici.

"Nažalost, sada u Parizu i u svim velikim gradovima u Francuskoj, situacija je opasna, imamo dosta valova migranata koji dolaze po svuda i nemamo nikakvu kontrolu i mislim što smo vidjeli jučer je samo početak onoga što ćemo vidjeti u cijeloj Europi i to je veliki problem", smatra Benjamin Edgar.

Ni Arsenalova proslava naslova prvaka Engleske nije prošla mirno. Šest osoba je izbodeno. Sramotno, u metežu su seksualno zlostavljane i djelatnice hitne pomoći.

"U oba ta dva velika megagrada je bilo zapravo ludo. Toga nije bilo nekada u moje vrijeme, jednostavno sasvim su se promijenile okolnosti - što mene ne čudi", navodi Edo Pezzi, sportski novinar.

Bez rješenja za kronični problem nasilja i huliganizma

Neredi u europskim velegradovima još su jednom pokazali da Europa nema rješenje za kronični problem nasilja i huliganizma.

Osamdesetih je godina čelična lady Margaret Tacher donijela rigorozni zakon o navijačima koji je huligane maknuo s engleskih stadiona. Mnogi sada zazivaju da se zakon proširi i kazne za divljanje postrože diljem Europe.

"Apsolutno je da se bez zakona i bez određenih mjera neće moći dalje. Međutim, mi nažalost, sjećate s Heysela, kad je bilo mrtvih. Dok se ne dogodi neki belaj kako mi kažemo u našem narodu onda smo mi nekako skloni govoriti da je to jedna navijačka euforija - međutim ja to tako ne gledam. Uvijek su mjere potrebne", smatra Edo Pezzi.

Mjere protiv nasilja potrebne su i nakon velikih pobjeda. Kako bi Pariz tek izgledao da je PSG kojim slučajem izgubio - teško je i zamisliti...