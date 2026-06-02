Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed

Britanska manekenka Ella Richards, unuka legendarnog gitarista Rolling Stonesa, Keitha Richardsa, podijelila je s pratiteljima najljepše moguće vijesti. Proslavila je svoj 30. rođendan na doista nezaboravan način - uz dolazak svoje prve kćeri, kojoj je nadjenula predivno ime Luna Richards von Bismarck.Ovaj dvostruki povod za slavlje raznježio je njezine pratitelje i članove slavne obitelji.

Najljepši poklon za okrugli rođendan

Ella je sretnu vijest objavila na svom Instagram profilu 30. svibnja, podijelivši dirljivu fotografiju koja savršeno dočarava trenutak majčinske sreće. Na slici, snimljenoj u opuštajućoj atmosferi vrta, mlada majka odjevena u bijelu čipkastu bluzu odmara na travi, dok pored nje spokojno spava novorođena djevojčica umotana u meke pokrivače. "Trideseta! Najbolji rođendan do sada s našom djevojčicom Lunom", napisala je u opisu objave, otkrivši tako ime djeteta koje nosi simboliku mjeseca i božice mjeseca u rimskoj mitologiji.

Scena odiše mirom, prirodnom ljepotom i intimom, a Ellin sretan i smiren izraz lica govori više od tisuću riječi. Dolazak kćeri tako je postao najvrjedniji dar za njezin ulazak u novo životno desetljeće. Ponosni otac djevojčice je Ellin dugogodišnji partner, cijenjeni fotograf Sascha von Bismarck, sin grofa Leopolda von Bismarck-Schönhausena i grofice Debonnaire von Bismarck.

Ponosni pradjed i modna dinastija

Rođenje malene Lune poseban je trenutak za cijelu obitelj Richards, jer je 82-godišnji Keith Richards, ikona rock glazbe, time po prvi put postao pradjed. Legendarni glazbenik, čiji je javni imidž sinonim za buntovništvo i rock'n'roll, u privatnosti je, prema riječima unuke, "vrlo tih, sladak i pun ljubavi".

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Navodno je bio presretan kada je Ella u ožujku objavila da je trudna. Sada se Richards pridružio svom kolegi iz benda, Sir Micku Jaggeru, koji također već neko vrijeme nosi titulu pradjeda, čime se nastavlja loza jedne od najvećih rock dinastija na svijetu. Ispod Elline objave odmah su se zaredale brojne čestitke članova obitelji i slavnih prijatelja, svjedočeći o bliskosti i radosti koja ih je obuzela.

"Naša unuka je posve prelijepa i šarmantna, čestitke Elli i Saschi!" napisao je ponosni djed Marlon Richards, Keithov sin iz braka s pokojnom Anitom Pallenberg, njemačkom glumicom, modelom i modnom dizajnericom koja je 60-ih bila muza Rolling Stonesa

Među prvima su se javile i Elline tete, Theodora i Alexandra Richards, a čestitkama su se pridružile i supruga Keitha Richardsa, Patti Hansen, te brojna poznata lica iz svijeta mode poput Lady Kitty Spencer i dizajnerice Anne Sui. Obiteljska povezanost s modom je duboko ukorijenjena; Ellina majka je umjetnica i bivši model Lucie de la Falaise, njezina prateta bila je slavna modna muza Loulou de la Falaise, a kuma joj je nitko drugi do ikona stila, supermanekenka Kate Moss. Ella je i sama izgradila impresivnu karijeru, postavši zaštitno lice brendova kao što su Burberry i Piaget te noseći revije za Pradu, Calvin Klein i Fendi.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Dolazak malene Lune nije samo osobna sreća za mladi par, već i simboličan događaj koji označava dolazak nove, pete generacije unutar slavne obitelji koja već desetljećima oblikuje svjetsku glazbenu i modnu scenu. S ovakvim nasljeđem, svijet s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kakav će trag ostaviti malena Luna Richards von Bismarck.