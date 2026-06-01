Brazil razbio hrvatskog protivnika u skupini: 'Imam određene dvojbe'

ŠEST KOMADA /

Panama, drugi protivnik Hrvatske u skupini na Svjetskom prvenstvu, doživjela je težak poraz u pripremnoj utakmici protiv Brazila. Momčad Carla Ancelottija na Maracani je slavila sa 6-2. Prije odlaska na Mundijal posljednju prijateljsku utakmicu, Brazil koji sanja novo svjetsko odličje, čeka još i dvoboj protiv Egipta.

"Predivna noć za nas. Najviše cijenimo ono najvažnije - navijače i atmosferu koju su stvorili. To nam je golem poticaj i daje nam puno samopouzdanja.

Popis još nije kompletan. I dalje mislim da imam dobar kadar, ali mi ostavlja određene dvojbe, pa ćemo ovih 13 dana morati analizirati treninge", kazao je izbornik Ancelotti.