Ove zvijezde nisu pozvane na Svjetsko prvenstvo: Dominira jedna nacija i jedan klub

Svjetsko prvenstvo 2026. počinje za samo deset dana. Neke velike zvijezde nećemo gledati na prvenstvu jer se njihove momčadi nisu kvalificirale, neke su otpale zbog ozljede, a neke jednostavno nisu pozvane.

Te potonje, koji nisu zadovoljili standarde svojih izbornika, izdvojili smo u fotogaleriji koju pogledajte i pročitajte gore. Najviše su je popunili Englezi jer je popis Thomasa Tuchela podignuo najviše prašine, ali tu su i Španjolci, Francuzi, Urugvajci, Argentinci i tako dalje.

Zanimljivo je vidjeti i koliko igrača iz Real Madrida nije zaslužilo poziv. Sve pogledajte u galeriji.