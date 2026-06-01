Dinamo trlja ruke: Stopera sada žele i u Premier ligi, a već imaju Vuškovića

Sergi Dominguez ovoga će ljeta biti glavni Dinamov eksponat. Lista klubova koji žele Dinamovog španjolskog stopera sve je veća, a Dinamo bi mogao dobiti oko 10-15 milijuna eura.

Već se pisalo o interesu PSV-a, Lazija i Barcelone, a iz Dinama su poručili kako ga ne daju ispod 15 milijuna eura. Talijanski insajder Alfredo Pedulla objavio je kako je novi klub među zainteresiranima engleski Tottenham, a ne trebamo napominjati koliko engleski klubovi imaju veću platežnu moć od ostalih.

Esclusiva: per Sergi #Dominguez, difensore centrale spagnolo classe 2005 della Dinamo Zagabria, c’è forte anche il #Tottenham a prescindere da #Senesi. Anche la #Lazio ha seguito Dominguez, la valutazione sta salendo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026

Tottenham je već sve dogovorio oko dolaska Marca Senesija iz Bournemoutha, a čini se da žele još jednog stopera. Kada bi došao i Dominguez to bi bilo zanimljivo i za poziciju Luke Vuškovića koji je također član Tottenhama, a nakon odlične sezone u Bundesligi, njemački su mediji očekivali da će Tottenham dati hrvatskom stoperu bogati i dugoročni ugovor.

Što će odlučiti Tottenham, vidjet ćemo, ali Dinamo bi mogao ozbiljno zaraditi na Dominguezu koji je prošloga ljeta stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura uz postotak od idućeg transfera. Od tada je za Modre odigrao 41 utakmicu, a stigao je i do U-21 reprezentacije Španjolske.