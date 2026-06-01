TRAŽE 15 MILIJUNA

Dinamo trlja ruke: Stopera sada žele i u Premier ligi, a već imaju Vuškovića
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

1.6.2026.
16:57
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Sergi Dominguez ovoga će ljeta biti glavni Dinamov eksponat. Lista klubova koji žele Dinamovog španjolskog stopera sve je veća, a Dinamo bi mogao dobiti oko 10-15 milijuna eura.

Već se pisalo o interesu PSV-a, Lazija i Barcelone, a iz Dinama su poručili kako ga ne daju ispod 15 milijuna eura. Talijanski insajder Alfredo Pedulla objavio je kako je novi klub među zainteresiranima engleski Tottenham, a ne trebamo napominjati koliko engleski klubovi imaju veću platežnu moć od ostalih.

 

 

Tottenham je već sve dogovorio oko dolaska Marca Senesija iz Bournemoutha, a čini se da žele još jednog stopera. Kada bi došao i Dominguez to bi bilo zanimljivo i za poziciju Luke Vuškovića koji je također član Tottenhama, a nakon odlične sezone u Bundesligi, njemački su mediji očekivali da će Tottenham dati hrvatskom stoperu bogati i dugoročni ugovor.

Što će odlučiti Tottenham, vidjet ćemo, ali Dinamo bi mogao ozbiljno zaraditi na Dominguezu koji je prošloga ljeta stigao iz Barcelone za 1,2 milijuna eura uz postotak od idućeg transfera. Od tada je za Modre odigrao 41 utakmicu, a stigao je i do U-21 reprezentacije Španjolske.

DinamoSergi DomínguezTottenhamLuka Vušković
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
