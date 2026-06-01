Izbornik Dalić inzistirao je na Belgiji: Utakmica istine uoči napada na novu medalju

Hrvatska u utorak igra prvu od dvije prijateljske utakmice prije puta u SAD, gdje će nastupiti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Suparnik će biti Belgija, reprezentacija na kojoj je izbornik Zlatko Dalić posebno inzistirao te je praktički sam dogovorio odigravanje susreta. Želio je snažnog protivnika koji može ozbiljno zaprijetiti, a razlog je posve logičan – dobiti vjerodostojan test za formaciju s tri stopera.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Ideja da Hrvatska zaigra s trojicom u zadnjoj liniji nije nova. Dalić je već nekoliko puta pokušavao uvesti takvu postavu, ali bi od nje ubrzo odustao. I kada se činilo da će prije dvije godine zauvijek napustiti tu zamisao, dogodio se novi, sasvim logičan zaokret.

U reprezentaciju je stigao Luka Vušković, koji je takav sustav igre apsolvirao u HSV-u, dok je u njemu posljednjih godinu dana igrao i kapetan Luka Modrić. Riječ je također o primarnoj formaciji Intera, za koji nastupa Petar Sučić, a iskustva u njoj imaju i Andrej Kramarić, Mario Pašalić, Josip Stanišić te još nekoliko reprezentativaca.

No prava snaga sustava s tri stopera leži u činjenici da Hrvatska u takvoj formaciji može maksimalno iskoristiti Marija Pašalića, Andreja Kramarića i Martina Baturinu na pozicijama koje im najviše odgovaraju – kao lažne devetke, polušpice ili takozvane "inverted wingere“, odnosno dvojac iza centralnog napadača u formaciji 3-4-2-1 koju bi Dalić trebao koristiti protiv Belgije.

Ta bi utakmica trebala poslužiti kao svojevrsna priprema za ogled s Engleskom, ali i kao početak uigravanja obrambenog trojca Joško Gvardiol – Luka Vušković – Josip Šutalo.

Nažalost, test neće biti potpuno reprezentativan. Belgiji će nedostajati važan igrač u Leonardu Trossardu, no Jeremy Doku, Kevin De Bruyne i ostatak momčadi svakako bi trebali dati odgovor na pitanje jesu li se Vatreni počeli osjećati ugodno u novoj formaciji.

Moguća postava Hrvatske protiv Belgije:

Livaković - Gvardiol, Vušković, Šutalo - Perišić, P. Sučić, Modrić, Stanišić - Kramarić, Mario Pašalić - Budimir