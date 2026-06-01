Brazil ima pet titula, ali Hrvatska ima nešto što nema nitko

Nogometna reprezentacija Brazila je rekorder s pet svjetskih naslova, a ukupno je osam zemalja osvajalo svjetsku titulu. Njemačka je čak 12 puta bila među tri najbolje ekipe na svijetu.

Njemačka i Italija imaju po četiri naslova, Argentina tri, Francuska i Urugvaj po dva, a Engleska i Španjolska po jedan.

Njemačka je čak 12 puta bila među tri najbolje ekipe na svijetu. "Elf" je osvojio četiri svjetska naslova (1954, 1974, 1990, 2014), četiri puta je bio drugi (1966, 1982, 1986, 2002), četiri puta treći (1934, 1970, 2006, 2010), a jednom četvrti (1958).

Nakon Nijemaca najviše plasmana među TOP 3 ima Brazil i to 9, a zatim slijede Italija (7), te Argentina (6), Francuska (6)...

Hrvatska je tri puta bila među osvajačima medalja: 2018. je bila druga u Rusiji, dok je 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru bila treća.

Svi osvajači medalja

1930. URUGVAJ

1. Urugvaj

2. Argentina

3. SAD i Jugoslavija

1934. ITALIJA

1. Italija

2. ČSSR

3. Njemačka

1938. FRANCUSKA

1. Italija

2. Mađarska

3. Brazil

1950. BRAZIL

1. Urugvaj

2. Brazil

3. Švedska

1954. ŠVICARSKA

1. SR Njemačka

2. Mađarska

3. Austrija

1958. ŠVEDSKA

1. Brazil

2. Švedska

3. Francuska

1962. ČILE

1. Brazil

2. ČSSR

3. Čile

1966. ENGLESKA

1. Engleska

2. SR Njemačka

3. Portugal

1970. MEKSIKO

1. Brazil

2. Italija

3. SR Njemačka

1974. NJEMAČKA

1. SR Njemačka

2. Nizozemska

3. Poljska

1978. ARGENTINA

1. Argentina

2. Nizozemska

3. Brazil

1982. ŠPANJOLSKA

1. Italija

2. SR Njemačka

3. Poljska

1986. MEKSIKO

1. Argentina

2. SR Njemačka

3. Francuska

1990. ITALIJA

1. SR Njemačka

2. Argentina

3. Italija

1994. SAD

1. Brazil

2. Italija

3. Švedska

1998. FRANCUSKA

1. Francuska

2. Brazil

3. HRVATSKA

2002. JAPAN/JUŽNA KOREJA

1. Brazil

2. Njemačka

3. Turska

2006. NJEMAČKA

1. Italija

2. Francuska

3. Njemačka

2010. JUŽNA AFRIKA

1. Španjolska

2. Nizozemska

3. Njemačka

2014. Brazil

1. Njemačka

2. Argentina

3. Nizozemska

2018. Rusija

1. Francuska

2. HRVATSKA

3. Belgija

2022. Katar

1. Argentina

2. Francuska

3. HRVATSKA