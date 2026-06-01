Brazil ima pet titula, ali Hrvatska ima nešto što nema nitko
Nakon Nijemaca najviše plasmana među TOP 3 ima Brazil
Nogometna reprezentacija Brazila je rekorder s pet svjetskih naslova, a ukupno je osam zemalja osvajalo svjetsku titulu. Njemačka je čak 12 puta bila među tri najbolje ekipe na svijetu.
Njemačka i Italija imaju po četiri naslova, Argentina tri, Francuska i Urugvaj po dva, a Engleska i Španjolska po jedan.
Njemačka je čak 12 puta bila među tri najbolje ekipe na svijetu. "Elf" je osvojio četiri svjetska naslova (1954, 1974, 1990, 2014), četiri puta je bio drugi (1966, 1982, 1986, 2002), četiri puta treći (1934, 1970, 2006, 2010), a jednom četvrti (1958).
Nakon Nijemaca najviše plasmana među TOP 3 ima Brazil i to 9, a zatim slijede Italija (7), te Argentina (6), Francuska (6)...
Hrvatska je tri puta bila među osvajačima medalja: 2018. je bila druga u Rusiji, dok je 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru bila treća.
Svi osvajači medalja
1930. URUGVAJ
1. Urugvaj
2. Argentina
3. SAD i Jugoslavija
1934. ITALIJA
1. Italija
2. ČSSR
3. Njemačka
1938. FRANCUSKA
1. Italija
2. Mađarska
3. Brazil
1950. BRAZIL
1. Urugvaj
2. Brazil
3. Švedska
1954. ŠVICARSKA
1. SR Njemačka
2. Mađarska
3. Austrija
1958. ŠVEDSKA
1. Brazil
2. Švedska
3. Francuska
1962. ČILE
1. Brazil
2. ČSSR
3. Čile
1966. ENGLESKA
1. Engleska
2. SR Njemačka
3. Portugal
1970. MEKSIKO
1. Brazil
2. Italija
3. SR Njemačka
1974. NJEMAČKA
1. SR Njemačka
2. Nizozemska
3. Poljska
1978. ARGENTINA
1. Argentina
2. Nizozemska
3. Brazil
1982. ŠPANJOLSKA
1. Italija
2. SR Njemačka
3. Poljska
1986. MEKSIKO
1. Argentina
2. SR Njemačka
3. Francuska
1990. ITALIJA
1. SR Njemačka
2. Argentina
3. Italija
1994. SAD
1. Brazil
2. Italija
3. Švedska
1998. FRANCUSKA
1. Francuska
2. Brazil
3. HRVATSKA
2002. JAPAN/JUŽNA KOREJA
1. Brazil
2. Njemačka
3. Turska
2006. NJEMAČKA
1. Italija
2. Francuska
3. Njemačka
2010. JUŽNA AFRIKA
1. Španjolska
2. Nizozemska
3. Njemačka
2014. Brazil
1. Njemačka
2. Argentina
3. Nizozemska
2018. Rusija
1. Francuska
2. HRVATSKA
3. Belgija
2022. Katar
1. Argentina
2. Francuska
3. HRVATSKA