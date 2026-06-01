Bivša ministrica obrane ruši 'razdjelnike': 'Zakon ide na ruku onima koji ih proizvode'

Razdjelnici su ponovno podijelili javnost. Dok ih država brani kao alat štednje, bivša ministrica obrane Željka Antunović želi ih srušiti na Ustavnom sudu.

S profesorom Građevinskog fakulteta i stručnjakom za energetsku učinkovitost zgrada Ivicom Džebom traži ocjenu ustavnosti i zakonitosti te hitnu obustavu spornih odredbi Zakona o tržištu toplinske energije i pripadajućih pravilnika.

"Neustavno je u zakonu to što se narušavaju vlasnička prava i sloboda izbora, što su propisane kazne nerazmjerne mogućim štetama i ciljevima samog zakona. Zakon ne određuje nikakve kriterije", komentirala je Antunović.

"Od samog početka otkad su razdjelnici postali obavezni u RH uveden je jedan kazneni model za njihovo uvođenje. Ljude se prisiljavalo kaznama da uvedu razdjelnike i te su kazne povećavane", kaže profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, Ivica Džeba.

Kazne stižu od jeseni

Nove kazne stižu od 1. rujna. Stanari koji ne ugrade razdjelnike plaćat će 50 centi po četvornom metru stana mjesečno. Za stan od 50 kvadrata to znači 300 eura godišnje, odnosno čak 3 tisuće eura u deset godina. Istodobno, ugradnja razdjelnika za cijeli stan stoji između 69 i 90 eura.

"Na primjer kad u zgradi 70% stanara ima ugrađene razdjelnike, a 30% nema, ovih 30% bi plaćalo gotovo svu individualnu potrošnju za ove koji imaju razdjelnike iako oni troše ali ne bi plaćali", kaže Antunović.

Smatra da zakon ide na ruku proizvođačima razdjelnika, ali i da bi odluka o njihovoj ugradnji trebala ostati na građanima. U Udruzi predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba misle suprotno.

"Razdjelnici su prva stavka na koju država ima pravo intervenirati, reći, gospodo moramo to imati, a druga stavka o kojoj suvlasnici sami odlučuju su stolarija – prozori. Treća stavka je fasada", kaže predstavnik Udruge suvlasnika stambenih zgrada grada Zagreba, Zdravko Vladanović.

Najbolje dostupno rješenje

Priznaje da je prije ugradnje razdjelnika dio toplinske energije doslovno završavao kroz otvorene prozore. Iako ne mjere stvarnu potrošnju topline, smatra da su zasad najbolje dostupno rješenje.

"Treba se vratit na početne postavke kao što je bilo 2008. godine kada je izašao pravilnik koji je rekao da stanovi bez razdjelnika troše oko 25% više toplinske energije od stanova s razdjelnicima. I da se taj faktor mora svake godine usklađivati, 2014. kad su razdjelnici postali obavezni za ugradnju, više se ne spominje nikakvo usklađivanje a taj faktor je rastao s 1,25 na 1,50, na 2 pa je išao čak do 5", kaže profesor Džeba.

Iz Ministarstva gospodarstva bez komentara. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnositelji planiraju predati Ustavnom sudu sutra.