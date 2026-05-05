Dio stanara ogorčen zbog razdjelnika: 'Oni imaju minimalne račune, a mi plaćamo više'

Novi troškovi za građane čiji su objekti spojeni na toplane! Iako je rok za ugradnju razdjelnika topline početak iduće godine, već od rujna ove, oni koji ih nemaju, plaćat će penale od 50 centi po kvadratu. Iako razdjelnici mogu donijeti uštede, dio stanara žali se na nepravednu raspodjelu troškova, ovisno o položaju stana u zgradi.

"Naš cijeli ulaz je na sjevernoj strani, svi naši stanovi su rubni. Stanovi u nastavku zgrade mogu se bez problema ne-grijati jer ih grijemo mi. Nije do ljudi, ali ljudima to omogućava, što je praksa pokazala, da naprosto isključe svoje razdjelnike i da oni imaju minimalne račune dok će zapravo rubni stanovi plaćati veću cijenu", komentirala je Erna Pećnikar, predstavnica suvlasnika stanara.

Računi skoro duplo manji

Ipak, puno je kućanstava koja već godinama imaju ugrađene razdjelnike. Provjerili smo kakva su njihova iskustava. RTL Danas je razgovarao s Nikolom Bunjavcem, predstavnikom stanara jedne zgrade koji razdjelnike imaju već desetak godina i ove godine će ih zamijeniti s novima.

"Što se tiče iskustava naših stanara, ona su apsolutno pozitivna. Uštede su očite. Prije desetak godina kada su računi iznosili oko 1000 - 1200 kn mjesečno u najvećim zimama, ove godine računi nisu veći od 100 eura. Najveću korist su razdjelnici donijeli u jednom psihološkom smislu, a to je da se stanari ponašaju racionalno. Nema više otvaranja prozora, po zimi hodanja u majicama kratkih rukava. Ako netko prostoriju ne koristiti, u toj prostoriji se ni grije", pojasnio je Bunjevac.

Problema na rubnim i sjevernim stanovima nema. Kaže da su svi prihvatili očitanje razdjelnika kao objektivan kriterij i nije bilo prigovora. "Čini mi se i zbog toga što je naša zgrada kvalitetno građena", dodaje.

Na penalizaciju koja se uvodi od rujna, iako zakon stupa na snagu od 2027, kaže da nije najbolje rješenje. "Donošenjem zakona i stupanja zakona na snagu trebalo uvesti penalizacija, a ne penalizaciju prije stupanja na snagu samog zakona", zaključuje Bunjevac.