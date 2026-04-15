Bili smo u stanu od 20 kvadrata. Cijena? Neće vam biti dobro kad čujete ovu cifru

U pulskoj Šijani počinje gradnja 65 stanova iz programa poticane stanogradnje koji zajednički provode Grad Pula i država. Unatoč problemima oko troškova izgradnje, položen je kamen temeljac, a u Pulu je stigao i ministar graditeljstva Branko Bačić.

Ondje je pojasnio i svoju sinoćnju izjavu u RTL-u Danas kada je rekao da je za mladu osobu stan od 18 kvadrata dovoljan na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje. Ponovio je da brojni gradovi diljem Europe imaju mikro-stambene jedinice koje ne služe za trajno stanovanje nego kao privremeno rješenje.

"Imamo u Rijeci i Splitu dva nebodera koji su nekad služili za potrebe radnika hrvatskih željeznica. Mi smo zakonom omogućili da se u tim neboderima rekonstruiraju mikro stambene jedinice od 18 do 26 kvadrata u kojima će upravo studenti u Rijeci i u Splitu ili neki mladi sugrađani koji su završili fakultete i koji su se osamostalili da mogu kratko vrijeme do četiri godine živjeti, a iznimno dodatno još dvije godine", komentirao je Bačić.

Reporterka RTL-a Danas, Katarina Brečić, bila je u stanu od 20 kvadrata i razgovarala s agentom za nekretnine, Ivanom Terijem.

Stan je u upravo u procesu prodaje?

Bio je na tržištu otprilike mjesec dana. Traženi iznos bio je oko 110 tisuća eura, te je postignut dogovor da kupci pristanu na 102 tisuće eura. Odnosno, na ovih 20,57 kvadrata, iznos je otprilike pet tisuća eura po kvadratu.

Ovaj stan zapravo ima sve u jednoj prostoriji, je li tako?

Da, točno. Znači, imamo i kuhinju, i spavaću sobu, i blagovaonicu – sve. Dakle, ovaj je stan, da tako kažemo, multifunkcionalan.

Znate li za što će se ovaj stan koristiti? Hoće li se koristiti za svakodnevni život ili vlasnici ipak više misle da će ići u najam?

Mislim da će ići u najam.

Dnevni najam?

Moguće, moguće. To je jedna opcija. Ali, načelno mislim da će ići u mjesečni najam, iako se susjedni stan nalazi u dnevnom najmu.

Ovaj stan je i prije procesa prodaje također bio u najmu, je li tako? Koliku je cijenu postizao?

Stan je bio u najmu za 400 eura.

Imate puno iskustva u agenciji za nekretnine – kada ljudi kupuju stanove, postoji li potražnja za 20 kvadrata?

Definitivno. Kao što sam i rekao, ovaj stan je bio u prodaji otprilike mjesec dana. Obišlo ga je oko 20 potencijalnih kupaca. Ne mogu reći da mi je ovo najbrža prodaja; imao sam i brže, kroz tri dana i slično. Ali on je relativno brzo otišao. Tako da definitivno postoji potražnja za ovakvim stanovima.

Ljudi žele i mogu živjeti u 20 kvadrata?

Mogu, tako je.

Je li ovo najmanji stan koji ste prodali?

Ne, najmanji stan je imao 16,07 kvadrata. I u tih 16 kvadrata nalazio se i balkon. On je prodan za nekih 50-ak tisuća eura. Međutim, za razliku od ovog stana, on ima nešto lošiju lokaciju. Tako da lokacija, prije svega, igra najveću ulogu.

Tko kupuje mikrostanove, kako ih zovu u Ministarstvu graditeljstva? Jesu li to stariji ljudi ili mlađi?

Moram reći da su to sve skupine ljudi. Kupuju, recimo, roditelji za svoju djecu koja dolaze studirati. Kupuju ih ljudi koji ih žele staviti u dnevni najam ili za običan najam. Doslovno tko god želi uložiti novac, jer nekretnine su, prije svega, jedan od najsigurnijih načina ulaganja.