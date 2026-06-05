Javio se igrač kojeg je Martinjak udario: 'Nisam podignuo tužbu, Marka molim ovo'

Hrvatski boksač u bare-knuckleu, boksu bez rukavica, Marko Martinjak, ovih je dana u centru pozornosti zbog incidenta koji se dogodio na malonogometnom turniru Goat League. Martinjak je nakon kraćeg verbalnog sukoba glavom udario igrača, Tomislava Mrkonjića koji je potom pao na tlo.

Martinjak je uhićen zbog sumnje da je 31. svibnja oko 21.30 sati na igralištu u Bužanovoj nanio teške tjelesne ozljede Tomislavu Mrkonjiću. Sada se opsežnim priopćenjem javio ozlijeđeni igrač Mrkonjić putem svojih društvenih mreža i kazao kako nije prijavio Martinjaka. Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

"1. Proces koji se trenutačno odvija protiv M. Martinjaka vođen je isključivo po službenoj dužnosti Kaznenog državnog odvjetništva Republike Hrvatske, koje je, na osnovi kvalifikacija mojih ozljeda od strane stručnih osoba te okolnosti inkriminiranog događaja, podnijelo kaznenu prijavu protiv okrivljenika. Nisam osobno zvao policiju niti sam na ikakav način ovlašten zaustaviti trenutačni postupak protiv M. Martinjaka budući da u njemu imam svojstvo oštećenika, a postupak se vodi po službenoj dužnosti.

Dakle, nisam osobno podignuo tužbu protiv M. Martinjaka

2. Unatoč silnoj negativnosti oko mojeg imena, vrijeđanju, prijetnjama te pokušajima zastrašivanja koji dopiru do meni najbližih, ja ne osjećam, kako u trenutku samog čina tako i sada, nikakvu mržnju, osvetoljubivost niti želim zlo M. Martinjaku te, kao sportaš i čovjek, nalazim razumijevanje i u potpunosti mu opraštam incident koji se dogodio.

3. Tražim od M. Martinjaka da skine ljagu s mojega imena na način da javno prizna da s moje strane, a i od strane moje ekipe, nije bilo apsolutno nikakvog povoda za ono što se dogodilo te da njemu ili bilo kojem članu njegove ekipe, kao i svim ostalim sudionicima turnira, kako za vrijeme trajanja naše utakmice tako i cijelog finalnog dana, nije upućena ni jedna provokacija, a kamoli psovka njegovoj obitelji.

4. U skladu s gore navedenim, učinit ću sve što je moguće da se M. Martinjak čim prije vrati svojoj svakodnevici, bude otac, partner, prijatelj i, na kraju, sportaš koji će predstavljati istinske vrijednosti sporta na način koji će dolikovati jednom prvaku.

5. Osjećam dužnost objasniti vam kako protiv M. Martinjaka nije podignuta nijedna tužba s moje osobne strane niti je namjeravam podignuti. Novinarska izjava moje odvjetnice bila je isključivo posljedica pritiska javnosti te lažnih natpisa i izjava koje su se pojavile, a bilo je nužno da ih netko demantira. Ista ni na bilo koji drugi način nije sudjelovala u ovome niti je podigla tužbu.

6. Svi koji me poznaju znaju da mi novac nikada nije predstavljao pravu vrijednost života te da se nikad nisam vodio materijalnim. To vrijedi i za ovaj slučaj. Stoga, u dogovoru s timom M. Martinjaka (odvjetnik, menadžment, sponzori itd.), za moguću naknadu učinjene štete u svakom obliku (koju nikada nisam tražio) želim da se novac donira u humanitarne svrhe Udruzi Krijesnica Zagreb (pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima) te na taj način želim da iz ovog incidenta, koji je uzeo previše maha, pokažemo da se ipak može sve u dobro pretvoriti.

7. Za sve one koji su uložili svoj trud i bili dio “Goat League” priče, a ponajviše same organizatore i prijatelje Klinčeka, želim da se odigra finalna revijalna utakmica između ekipa Sokol Hef i Supersport u humanitarnom, zabavnom i sportskom ambijentu, gdje će sav utrošen novac kroz taj dan na jelo i piće također biti priložen Udruzi Krijesnica. Bit će mogući i svaki drugi oblik donacije te se nadam da će svi oni koje ova nastala situacija zabavlja i imaju moć suđenja drugog kroz tipkanje, širenje negativne energije i sijanje mržnje uspjeti pronaći onu drugu stranu u sebi i učiniti budućnost boljom nego što nam je ova trenutačna društvena sadašnjost, te pokušati, u skladu sa svojim mogućnostima, pokloniti djeci bar jedan osmijeh na lice više, a jedan udarac manje.

8. S obzirom na okolnosti, proslava ili bilo kakav oblik fešte nažalost se nije dogodio te noći, a slika s trofejem u ruci, koja je nastala i počela biti korištena kao predmet izrugivanja mojeg medicinskog nalaza i prikaz proslave, dogodila se u hodniku, na bolničkom krevetu, gdje su me dečki došli posjetiti, jer sam, po stručnom mišljenju neurokirurga, zbog krvarenja u mozgu morao provesti noć i jutro na promatranju te učiniti dvije CT snimke glave, kao i rendgenske snimke vrata i kralježnice. Osmijeha nam svima nedostaje.

9. Ovim putem želim se zahvaliti doktorima i ostatku medicinskog osoblja na stručnosti, profesionalnosti i srdačnosti. Također, isključujem svaku mogućnost utjecaja koji bi bio pogodujući za mene, a štetio suprotnoj strani.

10. Kroz karijeru i život prošao sam kroz mnogo teških ozljeda i operacija, ali sport nas uči da se nakon svakog pada možemo podići, nevažno koliko je put težak. Dobrota je snaga koja ne traži priznanje. Jedna lijepa riječ, pružena ruka ili iskren osmijeh mogu nekome promijeniti dan, pa i život. Vjera u ljude daje nadu. U svakome postoji nešto vrijedno, nešto što može donijeti svjetlo drugima. Kada vjerujemo u sebe i u dobre namjere ljudi oko nas, gradimo mostove umjesto zidova."