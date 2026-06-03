Može li boksač odgovarati strože nego drugi? Odvjetnici objasnili što Martinjaku otežava položaj

Zagrebačka policija jučer je izvijestila da je uhitila Marka Martnjaka (36) zbog nanošenja teške tjelesne ozljede Tomislavu Mrkonjiću (32) tijekom malonogometnog turnira na Peščenici u nedjelju.

Policija je priopćila da su njezini službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad Martinjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede te protiv njega podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

Martinjak je, kako se navodi, ozlijedio Mrkonjića zadavši mu udarac glavom u glavu, nakon čega je Mrkonjiću pružena pomoć u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Podsjetimo, incident se dogodio tijekom finala malonogometnog turnira Goat League, kada je, prema snimkama objavljenima na društvenim mrežama, Martinjak nakon kraćeg verbalnog sukoba glavom udario igrača, koji je potom pao na tlo.

Zbog incidenta je Martinjakova momčad izbačena s turnira, a on je izrazio žaljenje zbog događaja i poželio ozlijeđenom igraču brz oporavak, istodobno tvrdeći da je prethodno bio provociran.

Martinjak je poznat kao natjecatelj u boksu bez rukavica i višestruki nositelj naslova prvaka u toj disciplini. Ranije je pravomoćno osuđen zbog više kaznenih djela razbojništva te je nakon izdržavanja zatvorske kazne 2022. godine pušten na uvjetni otpust. Martinjaku je Županijski sud u Zagrebu odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

'Gleda mu se je li ranije osuđivan'

O tome kako hrvatsko zakonodavstvo kvalificira ovakav napad, kakva kazna prijeti Martinjaku te je li istražni zatvor bio očekivan, razgovarali smo s odvjetnicima Franom Olujićem i Marijom Medakom.

"To je kazneno djelo i to vam je kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda", jednostavno je objasnio Olujić kako se kvalificira Martinjakom napad.

"Kod nas, ukoliko bi bio proglašen krivim, to što je profesionalni sportaš i boksač bi mu bila otegotna okolnost, jer on mora znati da kada on zada udarac nije isto kao kad ga zada netko drugi. Dakle, njegov udarac ima dodatnu težinu i dodatnu snagu", objasnio je Olujić.

Istaknuo je da se u Hrvatskoj na poznavanje borilačkih vještina u takvoj situaciji ne gleda kao korištenje "hladnog oružja", ali da se i dalje na to gleda s određenom težinom.

Na upit koliku kaznu bi Martinjak mogao dobiti za ovo kazneno djelo, rekao je da mu je teško nagađati.

"Obično se za takva kaznena djela u Hrvatskoj izriču uvjetne kazne ili kazne zatvora do recimo, godinu, godinu i pol dana, ali ne mogu dati nekakav precizan odgovor", te je nadalje objasio da svaka kazna do godinu dana zatvora može od strane suda biti zamijenjena uvjetnom kaznom ili radom za opće dobro na slobodi, ali da to ne ovisi o okrivljeniku nego o sudu. Naveo je da se pritom uzimaju razni faktori kao što je okolnost je li okrivljenik ranije dolazio u sukob sa zakonom ili ne.

Olujić je pojasnio da, s obzirom na činjenicu da je Martinjak ranije osuđivan za više kaznenih djela razbojništva, u slučaju da bude proglašen krivim sud mu zbog njegove ranije kažnjavanosti vjerojatno neće zatvorsku kaznu do godinu dana zamijeniti uvjetnom osudom ili radom za opće dobro na slobodi.

'Ovo nije uobičajna praksa"

Dotaknuo se i činjenice da je Martinjaku određen istražni zatvor, što, kako kaže, nije uobičajena praksa za ovu vrstu kaznenih djela.

"To što je njemu jučer određen istražni zatvor, na što će se njegova obrana sasvim sigurno žaliti - to odudara od sudske prakse u Hrvatskoj i obično se za takve situacije niti ne traži istražni zatvor. Dakle, vodi se kazneni postupak, u njemu je moguće izreći zatvorsku kaznu, ali se niti ne traži, a niti ne određuje istražni zatvor. Mislim da su mu odredili istražni zatvor zbog toga što je riječ o javno poznatoj osobi i zato što su o tome pisali mediji. No, ne znam zašto je određen istražni zatvor, pretpostavljam da mogu biti razlozi utjecaj na svjedoke ili mogućnost ponavljanja djela", rekao je odvjetnik Olujić.

I odvjetnik Medak se slaže s Olujićem da je riječ o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede.

"Prema onome što sam vidio, stavlja mu se na teret kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Tijekom istraživanja će sigurno biti provedeno medicinsko vještačenje u kojem će vještak utvrđivati ozljede i radi li se o teškim tjelesnim ozljedama. Ako se radi o teškim tjelesnim ozljedama, tada je propisana kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. Tijekom postupka, ako optužnica bude potvrđena i bude bilo dokaza da je osoba počinila kazneno djelo - prilikom odmjeravanja visine kazne gleda se je li netko ranije osuđivan te ako je osoba ranije osuđivan, to mu se svakako uzima kao otegotna okolnost koja utječe na to da kazna bude viša", objasnio je odvjetnik Medak.

Znanje borilačkih vještina u hrvatskom zakonu?

Neki poznavanje i korištenje borilačkih vještina u napadu tretiraju poput uporabe hladnog oružja, no hrvatsko zakonodavstvo ne poznaje takvu kvalifikaciju. Odvjetnik Medak pojašnjava da se u Hrvatskoj borilačke vještine ne smatraju oružjem, ali se njihovo korištenje prilikom napada može uzeti u obzir kao otegotna okolnost pri odmjeravanju kazne.

"Znanje borilačkih vještina koja se upotrebljava van okvira sportskih natjecanja i da se zadaju nekome tjelesne ozljede - svakako se ne gleda kao olakotna okolnost, već kao nešto nešto otežavajuće jer ne posjeduje svaka osoba specifična znanja i vještine", ispričao je Medak te nadodao kako ne govori specifično za ovaj slučaj, nego načelno o situaciji gdje je netko osumnjičen za počinjenje kaznenog djela nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Na upit bi li hrvatsko zakonodavstvo trebalo uvesti stavku u zakonu za korištenje borilačkih vještina, Medak je jednostavno objasnio: "Smatram da je sadašnje zakonsko rješenje sasvim u redu i da nakon sumnje da je netko počinio neko kazneno djelo, ne treba svaki put izlaziti s prijedlozima za mijenjanje zakona, jer onda bismo bili u svakodnevnoj potrebi za mijenjanjem zakona, a to bi bilo jako loše."

"U konačnici je sudac taj koji prilikom odmjeravanja kazne uzima u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti koje utječu na visinu kazne, pa se uzima u obzir ako je netko ranije osuđivan, to se svakako cijeni otegotne. Međutim, u sud može cijeniti olakotne okolnosti ako ih nađe, a pogotovo ne znam stav osumnjičenika prema djelo koje je počinio eventualnu ispriku. Pitanje je kakav stav osumnjičena osoba o kaznenom djelu zauzima prilikom ispitivanja na Državnom odvjetništvu, a kasnije na sudu. To je relevantno, a ne ono što netko izjavljuje u medijima", zaključio je odvjetnik Medak.