Martinjak glavom nokautirao igrača, kruži snimka, javio nam se: 'Više je bilo odguravanje nego udarac'

Marko Martinjak, poznati i uspješni hrvatski boksač bez rukavica, udario je glavom nogometaša Tomislava Mrkonjića na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Martinjak je bio predstavnik momčadi koja je sinoć na Klinčeku trebala odigrati finale, no utakmica je prekinuta nakon incidenta.

Nakon razmjene riječi između Martinjaka i Mrkonjića, hrvatski boksač mu se približio i udario ga glavom. Mrkonjić potom pada na travnjak i hvata se za glavu, ali ni tu nije bilo sve gotovo. Dok leži na tlu, Martinjak ga pogađa loptom u leđa.

Utakmica je odmah prekinuta, a cijeli incident mogao se vidjeti u prijenosu uživo na YouTubeu. Snimka je naknadno uklonjena.

Foto: Screenshot YouTube

Foto: Screenshot YouTube

Foto: Screenshot YouTube

Momčad izbačena s turnira

Goat liga je poslala priopćenje u kojem je navela da se momčad izbacuje s turnira zbog povrede pravilnika.

"Zbog povrede pravilnika jedna od ekipa finalista diskvalificirana je iz natjecanja te je finale registrirano službenom odlukom organizatora.

GOAT League i SC Klinček ograđuju se od svakog oblika neprimjerenog ponašanja, vrijeđanja, prijetnji i postupaka koji narušavaju integritet natjecanja, sportskog duha i fair playa.

Tijekom cijele sezone trudili smo se graditi natjecanje temeljeno na poštovanju prema protivnicima, sucima, organizatorima i gledateljima te ćemo ista načela nastaviti provoditi i ubuduće. Nitko nije iznad pravila natjecanja, bez obzira na rezultat ili fazu turnira", stoji u njihovoj objavi.

Martinjak za naš portal: 'Ispričali smo se jedan drugome'

Marko Martinjak poznati je borac bez rukavica, najbolji na svijetu u tom brutalnom sportu i jedan od najboljih ikad u bare knuckleu na svjetskoj razini. Natječe se u najprestižnijim svjetskim organizacijama poput BKB-a i BYB-a, a karijera mu je okrunjena titulama u čak pet različitih težinskih kategorija....

Rano jutros javio nam se i sam Marko Martinjak nakon incidenta i ispričao što se dogodilo:

"Čovjek je konstantno provocirao moje igrače, te u jednom trenutku utakmice su svi njegovi suigrači istrčali na teren protiv jednog našeg igrača koji je ujedno moj kum. Kada sam se ja počeo derati da šta glume, dotični mi se doslovno unio u lice, spominjao prema meni neke ružne rijeci, na što sam nažalost, reagirao tako kako jesam, iako to je vise bilo odgurivanje nego udarac. Čovjek je dobro, poslije smo se i jedan drugome ispričali, jednostavno smo bili vruce glave. Moja je greška što sam to napravio, nisam smio. Cijeli turnir konstantno se radilo protiv moje momčadi, iako smo vidno deklasirali sve ostale svaku tekmu. Ovim putem se Tomislavu Mrkonjiću još jednom ispričavam, kao i samim organizatorima kompletne GOAT lige, a svojim dečkima, koji su zbog mene nažalost diskvalificirani", zaključio je Marko Martinjak.

Što je Goat League?

Goat League je malonogometni turnir koji se održava u Kušlanovoj ulici u Zagrebu, a poznat je po sudjelovanju brojnih poznatih imena iz svijeta nogometa. Riječ je o formatu inspiriranom King's ligom koju je u Španjolskoj pokrenuo legendarni bivši stoper Gerard Piqué.

Liga okuplja bivše i aktivne nogometaše te razna poznata imena iz nogometnog svijeta, poput Marija Mandžukića, Nike Kranjčara, Milana Badelja, Jerka Leke...