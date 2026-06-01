Odjeća koja rješava problem naglih promjena temperature: Savršen je izbor za posao

Visoke temperature donose poznatu stilsku dilemu: kako se odjenuti za posao, a istovremeno zadržati profesionalan izgled i osjećaj udobnosti?

Iako su pravila odijevanja postala opuštenija, japanke i haljine za plažu nisu prikladne za većinu ureda. Ključ leži u odabiru prozračnih materijala, krojeva koji ne sputavaju i nekoliko svestranih komada koji čine okosnicu ljetne poslovne garderobe.

Foto: AI

Prioritet su prozračne tkanine

U borbi protiv vrućine, tkanina je najveći saveznik. Prirodni materijali omogućuju koži da diše i upijaju vlagu. Lan je najbolji ljetni materijal; unatoč sklonosti gužvanju, koja se danas smatra dijelom njegova šarma, prozračnost mu je nenadmašna, piše Sumissura.

Uz lan, preporučuje se i pamuk, a za uglađeniji izgled dobar je odabir popelin, lagana alternativa težem platnu. Tu su i tencel, viskoza i svila. S druge strane, sintetičke materijale poput poliestera najbolje je izbjegavati jer zadržavaju toplinu. Čak i vuna ima ljetno izdanje u obliku lagane, tropske vune za odijela.

Ključni komadi za ljetnu poslovnu garderobu

Nekoliko dobro odabranih komada rješava većinu jutarnjih dilema. Lagani sako od lana ili pamuka u neutralnoj boji poput bež ili tamnoplave trenutačno podiže svaku kombinaciju. Hlače širokih nogavica, bilo culottes ili palazzo kroja, elegantna su i udobna zamjena za klasične modele, nudeći profesionalan izgled uz veću prozračnost.

Za žene, haljine i suknje midi dužine A-kroja ili košulja-haljine predstavljaju cjelovit i prikladan outfit. Muškarcima se preporučuju chino hlače od laganijeg kepera. Važan aspekt je i slojevitost, ključna za prelazak s vrućine ulice u klimatizirani ured. Tanki kardigan ili sako prebačen preko ramena rješava problem naglih promjena temperature.

Foto: AI

Cipele i detalji čine razliku

Obuća postavlja ton cijeloj odjevnoj kombinaciji, a ljeti je cilj postići ravnotežu između uglađenosti i udobnosti. Iako su ponegdje i prihvatljive, sandale s otvorenim prstima zahtijevaju oprez i besprijekornu pedikuru. Sigurniji odabir su modeli zatvorenih prstiju poput balerinki sa špicastim vrhom, mokasinki ili slingback cipela, koje pružaju osjećaj otvorenosti bez izlaganja previše kože.

Japanke i sportske natikače nisu prikladne. Ne treba zanemariti ni donje rublje. Ispod svijetlih tkanina preporučuje se nošenje rublja u boji kože kako bi ostalo neprimjetno i ne bi narušilo inače besprijekoran dojam.

Ljetno poslovno odijevanje ne mora biti komplicirano. Fokusiranjem na kvalitetne prirodne materijale, odabirom lepršavijih krojeva i investiranjem u nekoliko svestranih komada, moguće je postići izgled koji je istovremeno profesionalan i ugodan.

POGLEDAJTE GALERIJU