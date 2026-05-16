Nemojte bacati stare traperice: Možete ih ponovno iskoristiti na ovih sedam načina

Stare traperice mogu dobiti sasvim novu svrhu u kućanstvu ako ih se prenamijeni u praktične alate za čišćenje. Traper je čvrst, izdržljiv i dugotrajan materijal koji se može pokazati iznenađujuće korisnim u kući, osobito kod zahtjevnijih poslova čišćenja.

Steve Evans iz tvrtke Memphis Maids ističe kako je upravo njegova otpornost razlog zbog kojeg traper vrijedi sačuvati i iskoristiti na drukčiji način. Stručnjaci za čišćenje objasnili su za The Spruce kako stare traperice možete pretvoriti u korisna kućanska pomagala te što je važno napraviti prije njihove ponovne upotrebe.

Što učiniti prije ponovne upotrebe trapera?

Stručnjaci naglašavaju da traperice prije korištenja treba oprati, posebno one tamnijih nijansi, i to u vrućoj vodi s deterdžentom kako bi se uklonio višak boje koji bi mogao prijeći na druge površine.

Inače se traperice peru u hladnoj vodi kako bi zadržale boju, no kada se tkanina koristi za čišćenje, vruća voda pomaže isprati višak pigmenta.

"Kod sirovog trapera često se vidi da voda odmah poprimi plavu boju. No nakon nekoliko pranja, indigo boja koja se koristi u traperu više se ne ispire", pojašnjava Ryan Knoll, vlasnik tvrtke Tidy Casa.

Kako bi se provjerilo je li tkanina spremna za ponovnu upotrebu, preporučuje se testirati ostavlja li tragove boje kada je mokra te napraviti probno brisanje na nekoj površini. Također, važno je imati na umu da je traper čvrst materijal i nije prikladan za osjetljive površine.

Načini ponovne upotrebe starih traperica

"Zbog svoje grublje i čvršće strukture odlično uklanja tvrdokornu prljavštinu, ali može oštetiti osjetljive površine poput meke plastike, sjajnog stakla ili određenih zaštitnih premaza na ekranima", ističe Karina Toner, operativna menadžerica tvrtke Spekless Cleaning.

Zaštitne podloge pri bojanju

Steve Evans predlaže korištenje starih traperica kao zaštitu za površine tijekom bojanja, ali i kao krpe za brisanje prolivenih mrlja boje.

"Traper je vrlo izdržljiv pa je idealan za zahtjevne poslove čišćenja. Mrlje poput boje ili cementa mogu se uspješno ukloniti krpama od trapera", kaže.

Krpe za održavanje automobila

Evans preporučuje korištenje trapera tijekom rada na automobilu, osobito kada se radi ispod vozila jer dobro upija ulje i pomaže spriječiti da se mrlje prenesu na odjeću.

Ryan Knoll također savjetuje da se stare traperice mogu koristiti za nanošenje voska na karoseriju te za brisanje stakala i retrovizora jer za razliku od krpa od mikrovlakana ne ostavljaju dlačice ni tragove.

Izrada pregače od trapera

Za one koji se bave šivanjem, Evans predlaže izradu pregače od starih traperica koja može poslužiti kao zaštita u kuhinji.

"Tkanina je debela i izdržljiva pa je odlična zaštita od ulja i masnoće. Čak se mogu iskoristiti i postojeći džepovi kao dio pregače, ovisno o vještini izrade", objašnjava.

Izrada jastučića za ribanje

Zahvaljujući gruboj teksturi, Toner preporučuje spajanje više slojeva trapera u čvrsti jastučić za dubinsko čišćenje tvrdokorne prljavštine, poput štednjaka, pećnica ili kada.

"Tekstura stvara dovoljno trenja da ukloni nečistoće, ali je i dalje dovoljno nježna da ne oštećuje površine", napominje.

Izrada rukavice za brisanje prašine

Od starog trapera može se napraviti rukavica koja služi kao praktična krpa za brisanje prašine u kućanstvu.

"Lako se mogu obrisati rolete, ventilacijski otvori ili ograde. Traper je dovoljno čvrst, izdržljiv i ima odgovarajuću teksturu pa je odličan za ovu vrstu čišćenja", kaže Toner.

Korištenje trapera za brisanje podova

Krpe za ravne mopove često koriste zamjenske jastučiće, a Knoll ističe da se umjesto njih može koristiti i traper izrezan na odgovarajuću veličinu.

"Traper dobro zadržava sredstva za čišćenje i odlično polira površine zahvaljujući blago abrazivnoj, ali izdržljivoj strukturi", tvrdi.

Izrada maramica za šape kućnih ljubimaca

Za čišćenje šapa pasa i mačaka Toner preporučuje korištenje unutarnjeg dijela traperica. Tkaninu je dovoljno izrezati na manje komade i lagano navlažiti.

"Dovoljno je gruba da ukloni osušenu prljavštinu, ali ne pregruba za šape i ne raspada se kao papirnati ručnici", ističe.

