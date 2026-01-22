FREEMAIL
PAMETNA KUPOVINA

Želite promijeniti garderobu, a ne želite puno potrošiti? Investirajte u ove komade

Želite promijeniti garderobu, a ne želite puno potrošiti? Investirajte u ove komade
Foto: Shutterstock

U vremenu rastućih cijena, pametna kupovina postaje važnija od količine, a upravo tako nećete imati velike troškove

22.1.2026.
22:59
Antonela Ištvan
Shutterstock
S dolaskom zime, potreba za toplijom odjećom postaje izraženija. Međutim, sezonska promjena garderobe predstavlja i priliku za promišljanje o utjecaju naših potrošačkih odluka.

U kontekstu modne industrije kao jednog od vodećih globalnih zagađivača, odjevni predmeti preuzimaju ulogu koja nadilazi njihovu primarnu funkciju; oni postaju odraz svijesti o etičkoj proizvodnji, dugovječnosti i ekološkoj odgovornosti. Stoga održiva zimska moda nije tek prolazan trend, već imperativ koji usklađuje estetiku, funkcionalnost i brigu za okoliš, piše The Gourmet Edit.

Foto: Shutterstock

Utjecaj brze mode na okoliš

Za razumijevanje važnosti održivosti, nužno je sagledati negativne posljedice modela takozvane brze mode. Tekstilna industrija pozicionirana je kao drugi najveći svjetski zagađivač vode te je odgovorna za približno deset posto globalnih emisija ugljika.

Prema procjenama, za proizvodnju jedne pamučne majice potrebno je gotovo tri tisuće litara vode, dok prosječan stanovnik Europe godišnje odbaci oko jedanaest kilograma odjeće. Većina tih odbačenih predmeta, često izrađenih od sintetičkih materijala poput poliestera, nije biorazgradiva te desetljećima zaostaje na odlagalištima, pritom ispuštajući toksična mikrovlakna u okoliš.

Vodič za odabir održivih materijala

Ključan korak prema održivosti leži u savjesnom odabiru materijala. Umjesto podržavanja proizvodnje koja iscrpljuje prirodne resurse, potrebno je dati prednost tkaninama proizvedenim uz manji ekološki utjecaj.

Prirodna i reciklirana vlakna

Organski pamuk, uzgojen bez upotrebe štetnih pesticida, zahtijeva značajno manje vode u usporedbi s konvencionalnim. Za zimske uvjete, reciklirana vuna i kašmir predstavljaju idealan izbor jer smanjuju ekološki pritisak vezan uz uzgoj životinja i korištenje zemljišta.

Lan i konoplja također su izvrsne alternative; riječ je o izdržljivim, biorazgradivim materijalima koji za uzgoj zahtijevaju minimalne resurse. Ulaganje u odjeću izrađenu od navedenih materijala ne osigurava samo višu kvalitetu, već i izravno pridonosi smanjenju tekstilnog otpada.

Tehnološki napredak omogućio je razvoj brojnih inovativnih materijala. Tkanine koje se dobivaju iz drvne pulpe unutar zatvorenog proizvodnog ciklusa, nude iznimnu mekoću uz minimalan ekološki otisak. Razvijaju se i veganske alternative koži od lišća ananasa ili materijali na bazi kaktusa, koje potvrđuju da je moguće uskladiti estetiku i etička načela. Prilikom kupovine, ključno je provjeriti postojanje certifikata poput GOTS (Global Organic Textile Standard), koji jamče ekološku prihvatljivost cjelokupnog proizvodnog procesa, uključujući i postupke bojenja.

Foto: Freepik

Garderoba koja traje

Koncept održivosti ne odnosi se samo na odabir proizvoda, već i na cjelokupan pristup formiranju i održavanju garderobe. Ključ leži u promjeni paradigme: umjesto akumuliranja kratkotrajnih odjevnih predmeta za jednu sezonu, cilj je izgraditi kolekciju kvalitetne odjeće koja će zadržati svoju vrijednost i funkcionalnost dugi niz godina.

Ulaganje u jedan kvalitetan, višenamjenski kaput predstavlja dugoročno isplativiju investiciju od kupovine nekoliko jeftinijih modela koji će brzo izgubiti formu i toplinska svojstva.

Prije svake kupovine, potrebno je razmotriti svestranost odjevnog predmeta i njegovu usklađenost s postojećim stilom. Preporučuje se i istraživanje ponude trgovina rabljenom odjećom, koje često sadrže bezvremenske i izdržljive komade. Naposljetku, pravilno održavanje ključno je za produljenje životnog vijeka odjeće. Rjeđe pranje, izbjegavanje stroja za sušenje i pravovremeni popravak manjih oštećenja predstavljaju jednostavne, ali iznimno učinkovite mjere.

Prijelaz prema održivoj modi je postupan proces koji zahtijeva dugoročnu predanost. Svaka informirana odluka, od pažljivog čitanja deklaracija do popravka postojećih odjevnih predmeta, predstavlja važan korak prema odgovornijoj modnoj industriji i budućnosti u kojoj odjeća ispunjava svoju svrhu bez negativnog utjecaja na okoliš.

