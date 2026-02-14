FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO CURE /

Ljutić kreće u borbu za medalju! Evo kada i gdje gledati utrku, zna se i startni broj Hrvatice

Ljutić kreće u borbu za medalju! Evo kada i gdje gledati utrku, zna se i startni broj Hrvatice
×
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Prva vožnja na rasporedu je u 10 sati

14.2.2026.
23:26
Sportski.net
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon muškog veleslaloma u Bormiju, u srijedu je na rasporedu ženski veleslalom na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini. Hrvatska će imati dvije predstavnice, Zrinka Ljutić sa startnim brojem 8 i Pia Vučinić s brojem 58.

Ljutić je u ovu veleslalomsku sezonu ušla vrlo dobro, s četiri plasmana među deset najboljih, uključujući i jedno postolje. No pad samopouzdanja u slalomu odrazio se i na njezine veleslalomske nastupe, pa je forma u drugom dijelu zime bila u silaznoj putanji. Uoči Olimpijskih igara odlučila je promijeniti servisera, a nastup u Cortini pokazat će je li taj potez donio željeni iskorak.

Za mladu Vučinić nastup na Igrama prije svega predstavlja veliko iskustvo. U svojoj prvoj FIS sezoni pokazala je potencijal i svrstala se među najbolje skijašice svog godišta, no u olimpijskoj konkurenciji primarni cilj bit će odskijati hrabro i bez pritiska rezultata.

Prva vožnja na rasporedu je u 10 sati, a prijenos možete gledati na Drugom programu HRT-a, a utrku će otvoriti Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Hrvatski tabor nada se inspiriranom izdanju svojih predstavnica i novim dobrim vijestima s olimpijske staze.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nije zadovoljna, ali svi imamo velike nade u utrku slaloma

Zrinka LjutićZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx