Ljutić kreće u borbu za medalju! Evo kada i gdje gledati utrku, zna se i startni broj Hrvatice

Nakon muškog veleslaloma u Bormiju, u srijedu je na rasporedu ženski veleslalom na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini. Hrvatska će imati dvije predstavnice, Zrinka Ljutić sa startnim brojem 8 i Pia Vučinić s brojem 58.

Ljutić je u ovu veleslalomsku sezonu ušla vrlo dobro, s četiri plasmana među deset najboljih, uključujući i jedno postolje. No pad samopouzdanja u slalomu odrazio se i na njezine veleslalomske nastupe, pa je forma u drugom dijelu zime bila u silaznoj putanji. Uoči Olimpijskih igara odlučila je promijeniti servisera, a nastup u Cortini pokazat će je li taj potez donio željeni iskorak.

Za mladu Vučinić nastup na Igrama prije svega predstavlja veliko iskustvo. U svojoj prvoj FIS sezoni pokazala je potencijal i svrstala se među najbolje skijašice svog godišta, no u olimpijskoj konkurenciji primarni cilj bit će odskijati hrabro i bez pritiska rezultata.

Prva vožnja na rasporedu je u 10 sati, a prijenos možete gledati na Drugom programu HRT-a, a utrku će otvoriti Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Hrvatski tabor nada se inspiriranom izdanju svojih predstavnica i novim dobrim vijestima s olimpijske staze.

