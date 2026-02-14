Što nas čeka za vikend? Lov na formu, bijeg s dna i još mnoštvo toga

Čeka nas još jedan uzbudljiv sportski vikend. Od talijanskog derbija do prvog nastupa Filipa Zubčića na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ovo su najuzbudljiviji događaji koje ćete moći pratiti u subotu 14. veljače i nedjelju 15. veljače.

Bogat dan na ZOI-ju

Svoju etapu na ovogodišnjim igrama otvara i Filip Zubčić. Najbolji hrvatski skijaš u subotu, 14. veljače, odvozit će veleslalom s početkom u 10:00. Naš će skijaš početi s brojem 13., a ako izbori drugi krug, njega će odraditi u 13:30.

Istog će dana u 14:45 svoj nastup imati i Anika Kožica. Dvadesetosmogodišnja Riječanka odradit će sprint na 7,5 km, a početak te utrke bit će u 14:45.

Olimpijska subota završit će natjecanjem u brzom klizanju na 1000 metara, a ondje će od 21 sati Hrvatsku predstavljati Valentina Aščić.

Sva tri nastupa hrvatskih predstavnika moći ćete gledati na drugom kanalu HRT-a.

Prilika za osvetu

A ako vam dosade zimski sportovi, subota vam donosi i jednu poslasticu iz HNL-a. Dinamo od 15:00 dočekuje Istru 1961 u utakmici koja je postavljena kao prilika za osvetu. Dinamova kriza sa sredine prvog dijela sezone krenula je upravo porazom protiv Puležana, a sada se Plavi imaju priliku osvetiti. Za tu utakmicu se u Dinamov kadar vraća i bivši igrač Istre Mateo Lisica, pa je samim time ova utakmica još i zanimljivija.

Kasnije u danu, od 17:15 svoju će utakmicu igrati i Rijeka i Varaždin, u utakmici koja se može i nazvati "onom u borbi za Europu". Branitelj naslova je favorit, ali pitanje je koliko su glave već u mislima na Omoniju i prvo "proljeće" nakon 46 godina.

Utakmice HNL-a gledajte na MaxSportu 1.

Derby d'Italia

Subota donosi i jednu poslasticu iz stranog nogometa - to je Derby d'Italia, najveća utakmica talijanskog nogometa. Utakmica je to u kojoj Inter može povećati prednost te se još više odvojiti na vrhu Serie A, dok Juventus želi stvoriti kakvu-takvu sigurnost u plasman među četiri najbolje momčadi i ulazak u Ligu prvaka.

Tko će pobijediti saznajte od 20:45 na Areni Sport 4.

Početak za jedne, nastavak za druge

Nedjelja nam donosi nove nastupe hrvatskih predstavnika na Zimskim olimpijskim igrama. Nakon što nas u subotu predstavi Filip Zubčić u muškoj kategoriji, u nedjelju će isto učiniti i naše skijašice Zrinka Ljutić i Pia Vučinić. One će se niz stazu spustiti u 10 sati, a ako budu među najboljima, drugu će utrku odraditi u 13:30.

A u nedjelju će svoj put nastaviti i hrvatski predstavnik u biatlonu - Matija Legović, koji je osvojio 59. mjesto u sprintu u petak, čime se plasirao u drugi krug. Matija Legović će nastavak svog puta na ZOI-ju imati od 11:15.

Kao i dan ranije, i ove ćete nastupe hrvatskih olimpijaca moći gledati na HRT-u 2.

Borba za o(p)stanak

Donosi nedjelja i nova uzbuđenja iz HNL-a. Oba kluba s dna ljestvice igraju utakmice, ali u znatno drukčijim okolnostima. Vukovar 1991 igra protiv Gorice u Turopolju, dok Osječani dočekuju Hajduk.

Devetoplasirani Vukovar nada se bijegu od Osijeka i približavanju Gorici koja ima četiri boda više od Vukovaraca. Pobjeda najistočnijeg kluba HNL-a znatno bi "zapaprila" borbu za ostanak, ali nešto se pita i Osijek.

Momčad Željka Sopića "sa sto problema" ulazi u utakmicu koja je po imenima momčadi derbi kola. Hajduku je pobjeda prijeko potrebna za ostanak blizu Dinama u borbi za naslov, dok je Osijeku ona "pitanje života i smrti" budući da, ako Vukovar dobije, a Osijek izgubi, razlika između ta dva kluba raste na pet bodova.

Utakmica Gorice i Vukovara je na rasporedu od 15:00, dok će Osijek na Opus Areni ugostiti Hajduk od 17:45.

Obje utakmice možete gledati na MaxSportu 1.

Zahuktava se...

Za kraj vikenda - još jedan sjajni derbi iz Italije. Na stadionu Diego Armando Maradona Napoli dočekuje Romu. Branitelj naslova želi pobijediti i ostati u borbi za titulu, dok se 'Vučica' pobjedom želi bodovno izjednačiti s momcima s juga. Uzevši u obzir da dan ranije igraju i Juventus i Inter, ova bi utakmica mogla dodatno zakomplicirati prvenstvo.

Utakmicu Napolija i Rome moći ćete gledati na Arena Sport 1 kanalu od 20:45.

