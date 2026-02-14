Što nas čeka za vikend? Lov na formu, bijeg s dna i još mnoštvo toga
Najiščekivaniji događaj svakako su nastupi naših skijaša na Zimskim olimpijskim igrama, ali tu su još brojne druge uzbudljivosti
Čeka nas još jedan uzbudljiv sportski vikend. Od talijanskog derbija do prvog nastupa Filipa Zubčića na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ovo su najuzbudljiviji događaji koje ćete moći pratiti u subotu 14. veljače i nedjelju 15. veljače.
Bogat dan na ZOI-ju
Svoju etapu na ovogodišnjim igrama otvara i Filip Zubčić. Najbolji hrvatski skijaš u subotu, 14. veljače, odvozit će veleslalom s početkom u 10:00. Naš će skijaš početi s brojem 13., a ako izbori drugi krug, njega će odraditi u 13:30.
Istog će dana u 14:45 svoj nastup imati i Anika Kožica. Dvadesetosmogodišnja Riječanka odradit će sprint na 7,5 km, a početak te utrke bit će u 14:45.
Olimpijska subota završit će natjecanjem u brzom klizanju na 1000 metara, a ondje će od 21 sati Hrvatsku predstavljati Valentina Aščić.
Sva tri nastupa hrvatskih predstavnika moći ćete gledati na drugom kanalu HRT-a.
Prilika za osvetu
A ako vam dosade zimski sportovi, subota vam donosi i jednu poslasticu iz HNL-a. Dinamo od 15:00 dočekuje Istru 1961 u utakmici koja je postavljena kao prilika za osvetu. Dinamova kriza sa sredine prvog dijela sezone krenula je upravo porazom protiv Puležana, a sada se Plavi imaju priliku osvetiti. Za tu utakmicu se u Dinamov kadar vraća i bivši igrač Istre Mateo Lisica, pa je samim time ova utakmica još i zanimljivija.
Kasnije u danu, od 17:15 svoju će utakmicu igrati i Rijeka i Varaždin, u utakmici koja se može i nazvati "onom u borbi za Europu". Branitelj naslova je favorit, ali pitanje je koliko su glave već u mislima na Omoniju i prvo "proljeće" nakon 46 godina.
Utakmice HNL-a gledajte na MaxSportu 1.
Derby d'Italia
Subota donosi i jednu poslasticu iz stranog nogometa - to je Derby d'Italia, najveća utakmica talijanskog nogometa. Utakmica je to u kojoj Inter može povećati prednost te se još više odvojiti na vrhu Serie A, dok Juventus želi stvoriti kakvu-takvu sigurnost u plasman među četiri najbolje momčadi i ulazak u Ligu prvaka.
Tko će pobijediti saznajte od 20:45 na Areni Sport 4.
Početak za jedne, nastavak za druge
Nedjelja nam donosi nove nastupe hrvatskih predstavnika na Zimskim olimpijskim igrama. Nakon što nas u subotu predstavi Filip Zubčić u muškoj kategoriji, u nedjelju će isto učiniti i naše skijašice Zrinka Ljutić i Pia Vučinić. One će se niz stazu spustiti u 10 sati, a ako budu među najboljima, drugu će utrku odraditi u 13:30.
A u nedjelju će svoj put nastaviti i hrvatski predstavnik u biatlonu - Matija Legović, koji je osvojio 59. mjesto u sprintu u petak, čime se plasirao u drugi krug. Matija Legović će nastavak svog puta na ZOI-ju imati od 11:15.
Kao i dan ranije, i ove ćete nastupe hrvatskih olimpijaca moći gledati na HRT-u 2.
Borba za o(p)stanak
Donosi nedjelja i nova uzbuđenja iz HNL-a. Oba kluba s dna ljestvice igraju utakmice, ali u znatno drukčijim okolnostima. Vukovar 1991 igra protiv Gorice u Turopolju, dok Osječani dočekuju Hajduk.
Devetoplasirani Vukovar nada se bijegu od Osijeka i približavanju Gorici koja ima četiri boda više od Vukovaraca. Pobjeda najistočnijeg kluba HNL-a znatno bi "zapaprila" borbu za ostanak, ali nešto se pita i Osijek.
Momčad Željka Sopića "sa sto problema" ulazi u utakmicu koja je po imenima momčadi derbi kola. Hajduku je pobjeda prijeko potrebna za ostanak blizu Dinama u borbi za naslov, dok je Osijeku ona "pitanje života i smrti" budući da, ako Vukovar dobije, a Osijek izgubi, razlika između ta dva kluba raste na pet bodova.
Utakmica Gorice i Vukovara je na rasporedu od 15:00, dok će Osijek na Opus Areni ugostiti Hajduk od 17:45.
Obje utakmice možete gledati na MaxSportu 1.
Zahuktava se...
Za kraj vikenda - još jedan sjajni derbi iz Italije. Na stadionu Diego Armando Maradona Napoli dočekuje Romu. Branitelj naslova želi pobijediti i ostati u borbi za titulu, dok se 'Vučica' pobjedom želi bodovno izjednačiti s momcima s juga. Uzevši u obzir da dan ranije igraju i Juventus i Inter, ova bi utakmica mogla dodatno zakomplicirati prvenstvo.
Utakmicu Napolija i Rome moći ćete gledati na Arena Sport 1 kanalu od 20:45.
