Veliki nježni divovi koji uživaju u maženju: Vaše ljubimice svakome će izmamiti osmijeh na lice

Maine Coon je jedna od najvećih i najpopularnijih pasmina domaćih mačaka, ali njihova veličina samo je dio njihove posebnosti. Prepoznatljive su po svojoj impresivnoj građi, dugoj i raskošnoj dlaci te toplom, blagom karakteru koji osvaja na prvi susret.

Zbog svoje odanosti često ih opisuju kao "pse u mačjem tijelu". Mnogi od njih obožavaju igru, a imaju i neobičnu fascinaciju vodom. Umjesto klasičnog mijaukanja, često se oglašavaju specifičnim zvukovima nalik cvrkutanju.

Ove mačke s razlogom nose nadimak "nježni divovi". Iako su krupne i snažne, u ponašanju su izuzetno blage i privržene. Vole ljude i rado sudjeluju u svakodnevnom životu obitelji. Nisu nametljive, ali će vas tiho pratiti iz sobe u sobu, leći pored vas dok radite ili se smjestiti u blizini dok odmarate. Njihova prisutnost donosi osjećaj topline i smirenosti u dom.

Maine Coon mačke su vrlo društvene i najčešće se dobro slažu s djecom i psima. Strpljive su, tolerantne i razigrane čak i u odrasloj dobi. Vole igru, istraživanje i penjanje, ali jednako tako cijene mirne trenutke maženja. Njihovo nježno predenje i blagi dodiri šapom znaju stvoriti poseban osjećaj povezanosti između mačke i vlasnika.

