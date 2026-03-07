FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE VIĐAMO JE ČESTO /

Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame

Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Anđela je po struci odgojiteljica, a par je 2018. godine dobio sina Petra. Glazbenik o privatnom životu inače govori vrlo rijetko, a svojedobno je i sam priznao da suprugu ne spominje često u medijima jer joj takva pažnja ne odgovara

7.3.2026.
8:42
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Humorističan i dirljiv portret obiteljskog života, braka i starenja donosi zbirka kolumni „Silom domaćica“ hrvatske književnice i novinarke Ede Vujević, koja je u petak predstavljena u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na predstavljanju su, uz autoricu, sudjelovali novinar i književnik Ivica Ivanišević, spisateljica i umjetnica Tisja Kljaković Braić te glavni urednik izdavačke kuće Fraktura Seid Serdarević, dok je ulomke iz knjige čitala glumica Andrea Mladinić.

U publici je bio i njezin sin, reper Vojko V (41), pravim imenom Andrija Vujević, koji je na promociju stigao u društvu svoje supruge Anđele i sina Petra. Njihovo pojavljivanje odmah je privuklo pažnju, ponajviše zato što se Anđela rijetko pojavljuje u javnosti.

Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Samozatajna partnerica koja izbjegava medije

Anđela je po struci odgojiteljica, a par je 2018. godine dobio sina Petra. Glazbenik o privatnom životu inače govori vrlo rijetko, a svojedobno je i sam priznao da suprugu ne spominje često u medijima jer joj takva pažnja ne odgovara.

Ipak, prije nekoliko godina iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama kada je prvi put objavio njezinu fotografiju. Tada su mnogi primijetili njezinu prirodnu ljepotu i pitali se zašto je ranije nije pokazao javnosti.

Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Knjiga nastala u vrijeme pandemije

Inače, na promociji je predstavljena knjiga koja donosi priče o braku, svakodnevnim navikama i svim onim sitnim situacijama koje život čine kaotičnim, smiješnim i potpuno stvarnim. Autorica je otkrila da su kolumne izvorno pet godina izlazile u dnevnim novinama, a za knjigu ih je morala znatno skratiti.

Motivaciju za pisanje pronašla je tijekom pandemije. Kako je tada sve bilo zatvoreno i nije se moglo putovati, odlučila je pisati o svakodnevici, od kupaonice do kuhinje, pa natrag do spavaće sobe.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nova era Formule 1 spektakularno je počela na stazi Albert Park u Melbourneu

 

Vojko VPromocija Knjige
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx