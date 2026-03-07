Tko je samozatajna supruga Vojka V? Ukrala show na događaju njegove mame

Humorističan i dirljiv portret obiteljskog života, braka i starenja donosi zbirka kolumni „Silom domaćica“ hrvatske književnice i novinarke Ede Vujević, koja je u petak predstavljena u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na predstavljanju su, uz autoricu, sudjelovali novinar i književnik Ivica Ivanišević, spisateljica i umjetnica Tisja Kljaković Braić te glavni urednik izdavačke kuće Fraktura Seid Serdarević, dok je ulomke iz knjige čitala glumica Andrea Mladinić.

U publici je bio i njezin sin, reper Vojko V (41), pravim imenom Andrija Vujević, koji je na promociju stigao u društvu svoje supruge Anđele i sina Petra. Njihovo pojavljivanje odmah je privuklo pažnju, ponajviše zato što se Anđela rijetko pojavljuje u javnosti.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Samozatajna partnerica koja izbjegava medije

Anđela je po struci odgojiteljica, a par je 2018. godine dobio sina Petra. Glazbenik o privatnom životu inače govori vrlo rijetko, a svojedobno je i sam priznao da suprugu ne spominje često u medijima jer joj takva pažnja ne odgovara.

Ipak, prije nekoliko godina iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama kada je prvi put objavio njezinu fotografiju. Tada su mnogi primijetili njezinu prirodnu ljepotu i pitali se zašto je ranije nije pokazao javnosti.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Knjiga nastala u vrijeme pandemije

Inače, na promociji je predstavljena knjiga koja donosi priče o braku, svakodnevnim navikama i svim onim sitnim situacijama koje život čine kaotičnim, smiješnim i potpuno stvarnim. Autorica je otkrila da su kolumne izvorno pet godina izlazile u dnevnim novinama, a za knjigu ih je morala znatno skratiti.

Motivaciju za pisanje pronašla je tijekom pandemije. Kako je tada sve bilo zatvoreno i nije se moglo putovati, odlučila je pisati o svakodnevici, od kupaonice do kuhinje, pa natrag do spavaće sobe.

