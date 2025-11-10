Pletivo može trajati godinama: Evo kako spriječiti skupljanje, stvaranje grudica i moljce

Odjevni predmeti od vune mogu trajati cijeli život, ali samo ako se pravilno njeguje. Stručnjaci savjetuju kako prati što rjeđe, popravljati češće i očuvati omiljene džempere, kardigane i pulovere u savršenom stanju.

Vuna je iznimno prirodno vlakno, topla je i prozračna, upija vlagu i potpuno je biorazgradiva. Prema podacima organizacije Woolmark, riječ je o najčešće recikliranom tekstilnom materijalu na svijetu.

Stara vunena odjeća može se preraditi tako da se vuna ponovno upotrijebi za izradu novih vlakana ili se razplete, što omogućuje proizvodnju novih komada odjeće, piše The Guardian.

Foto: Shutterstock

Kako će vunena odjeća duže trajati?

Unatoč brojnim prednostima, vuna i dalje nosi reputaciju materijala koji je teško održavati. No, uz nekoliko jednostavnih navika može trajati godinama i izgledati kao nova.

Dizajnerica pletiva Genevieve Sweeney ističe da se vunu ne treba prečesto prati jer joj najčešće treba tek malo odmora. Dovoljno ju je provjetriti na svježem zraku, što joj vraća oblik i svježinu. S njom se slaže i Ruth Alice Rands, osnivačica britanske tvrtke Herd, koja objašnjava da vuna sadrži prirodni lanolin koji odbija mirise i mrlje pa se osvježavanjem često postiže isti učinak kao pranjem.

Kada vremenske prilike ne dopuštaju sušenje na zraku, ručna parilica postaje nezamjenjiv alat za njegu pletiva. Parenje pomaže vratiti oblik odjeći, osvježava vlakna i uklanja neugodne mirise. Stručnjaci ističu da svako pranje, čak i nježno, opterećuje vlakna, dok ih para obnavlja i vraća im elastičnost. Nakon parenja, odjeću je važno položiti ravno i pustiti da se prirodno osuši.

Ako se vuna ipak slučajno skupila, rezultat ovisi o tome koliko je oštećena. Kod manjih slučajeva dovoljno je ispariti tkaninu i nježno je rastegnuti dok su vlakna opuštena. Kod većih skupljanja pomaže kupka od dječjeg šampona: odjevni se predmet treba namočiti, lagano iscijediti i položiti na ručnik. Nakon što se osuši, preporučuje se ponovno lagano parenje i oblikovanje.

Foto: Shutterstock

Metode uklanjanja mrlja s vunene odjeće

Kad je riječ o mrljama, preporuka je izbjegavati klasično pranje i pribjeći lokalnom čišćenju deterdžentom za vunu, koji gotovo čarobno uklanja većinu tragova. Ako je pranje neizbježno, treba koristiti hladnu vodu i vrlo blage deterdžente, bez cijeđenja ili trljanja jer kombinacija topline i pokreta uzrokuje skupljanje. Sweeney savjetuje tek jedno temeljito pranje godišnje, uz namakanje u hladnoj vodi i nježno ispiranje.

Vunu nikada ne treba stavljati u sušilicu. Nakon pranja dovoljno je lagano iscijediti višak vode i položiti odjeću ravno na ručnik ili vodoravno na sušilo. Tako se sprječava rastezanje i gubitak oblika.

Uklanjanje moljaca s odjeće

Najveći neprijatelj pletiva su moljci pa prevencija igra ključnu ulogu. Sweeney se oslanja na prirodne metode: vrećice s lavandom, listove lovora, ružmarin i strugotine cedrovine.

Rands preporučuje praktičniji pristup: spremanje odjeće u hermetički zatvorene kutije i povremeno zamrzavanje na tjedan dana, čime se uništavaju eventualne ličinke. Dodaje kako moljci najviše štete čine ljeti pa je tada najbolje vrijeme za to. Redovito nošenje vune također pomaže jer moljci izbjegavaju svjetlo i miris svježe nošene odjeće.

Foto: Shutterstock

Uklanjanje grudica s odjeće

S vremenom se na pletivu mogu pojaviti male grudice, posebno na mjestima koja se često trlja o tijelo. One se mogu lako ukloniti, ali treba biti pažljiv: najbolje češljićem od cedrovine ili nježno prstima, kako se vlakna ne bi oštetila. Koliko često ih treba uklanjati ovisi o tome koliko se odjevni predmet nosi.

Sve je popularniji trend vidljivog popravljanja odjeće, pri kojem se ručni popravci ne skrivaju, nego ističu kao dekorativni detalj. Daisy Harvey, osnivačica aplikacije Loom, prisjeća se kupca koji je svoj stari džemper Vivienne Westwood, oštećen od moljaca, obnovio u suradnji s veziljom. Zajedno su ga ukrasili motivom padajućeg lišća, pretvarajući ga u jedinstven i još posebniji komad.

Za veće rupe, primjerice na laktovima, mogu se koristiti zakrpe, a kad vuna više nije nosiva, treba provjeriti je li od prirodnih vlakana, u tom slučaju može se isjeći i dodati u kompost.

Uz malo pažnje vuneni komadi mogu trajati desetljećima te će biti topli, mekani i bez ijednog moljca.

