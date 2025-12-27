Hrvatsku će pogoditi rukometna groznica: 'Zagarantirana nam je još jedna luda vožnja'

Ususret Europskom prvenstvu za rukometaše hrvatska reprezentacija priprema se u Poreču, gdje će sutra odigrati susret protiv Sjeverne Makedonije, koji gledatelji mogu pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi VOYO od 20.10 sati. Za prvenstvo se priprema i RTL-ov tim, reporterke Maja Oštro Flis i Ines Goda Forjan, urednik RTL Sporta Marko Vargek te komentator Filip Brkić.

'Treba biti informiran o svemu'

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Filip Brkić putuju na prvenstvo te će izvještavati s terena. Filipu Brkiću će se kao komentator pridružiti i legendarni Vlado Šola, a ništa manje uspješni velikani hrvatskog rukometa Mirza Džomba i Igor Vori pridružit će se Marku Vargeku u zagrebačkom studiju u emisiji 'Vrijeme je za rukomet'.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zahtjevno je, naravno, puno razmišljanja i telefonskih poziva – treba biti informiran o svemu, ponekad se stvari ubacuju u zadnji čas. No s timom na terenu i s nama u zagrebačkom studiju mislim da je zagarantirana još jedna luda vožnja“, kaže urednik emisije "Vrijeme je za rukomet" Marko Vargek, a Ines Goda Forjan dodaje:

"Na neki način za prvenstvo se pripremam cijele godine, ali posljednjih mjesec dana uoči početka traju one intenzivne pripreme. Čitam, istražujem, proučavam, provjeravam, razgovaram s kolegama, ali i s izbornikom i igračima. Biti prvi uz reprezentaciju, odrađivati intervjue prije i nakon utakmica, prenositi gledateljima prve dojmove, uvijek tražiti najnovije informacije, pratiti svaki trening, loviti svaku promjenu i potez stručnog stožera... Zahtjevno je, ali najdraži su mi baš ti veliki projekti. Siječanj je za većinu ljudi vjerojatno najdosadnijih mjesec u godini, ali meni je najuzbudljiviji. Već godinama ga maksimalno posvećujem rukometu, a sve ostalo stavljam sa strane. Obitelj i prijatelji već su navikli da tada praktički ne postojim. Zato ću dobro iskoristiti ovaj božićni tjedan, odmorit ću u krugu obitelji, uz maminu kuhinju i mir moje Županje!“

'Zahtjevno je naći pravi balans emocionalnog, a pri tome ne izgubiti realnost'

Filip Brkić, pak, ne skriva kako ponekad nije sasvim lako ostati hladne glave kao komentator, ali ujedno i ljubitelj rukometa i naše reprezentacije:

"Zahtjevno je naći pravi balans emocionalnog, a pri tome ne izgubiti realnost. Moraš biti hladan kada drugi nisu, a opet si ono sto jesi - navijač te reprezentacije. Pripreme su uvijek manje više iste - taktički detalji se analiziraju sa Šolom, a ostalo spremam ja po već uobičajenom ritualu."

Maja Oštro Flis naglašava:

"Pripremam se, kao i svake godine - radno. Ima još posla oko snimanja i montiranja rubrike 'Izvan terena', pa mi je to trenutačno prioritet. Možda uspijem uhvatiti par dana prije puta za pripreme i odmor. Tu su i pripremne utakmica: prvo Poreč, zatim opet ludilo u Areni u Zagrebu pa uzvrat u Hannoveru, tako da ću ići s reprezentacijom prvo u Njemačku, a tek onda u Švedsku na prvenstvo. Veselim se svemu“, kaže Maja Oštro Flis koja će i na sutrašnjoj utakmici protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije izvještavati s terena.

Ususret Europskom prvenstvu za rukometaše u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj hrvatska reprezentacija odrađuje pripreme u Poreču, u sklopu kojih će odigrati susret protiv Sjeverne Makedonije. Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis s 19 igrača, među kojima su iskusniji Filip Glavaš, Tin Lučin, Ivan Pavlović, Josip Šimić, ali i imena novih mladih snaga. Drugi dio priprema održat će se u Prelogu, zatim slijedi utakmica u Zagrebu 8. siječnja protiv Njemačke te uzvratni susret u Hannoveru 11. siječnja. Podsjetimo, Europsko prvenstvo Hrvatska započinje 17. siječnja u skupini E u Malmou, utakmicom protiv Gruzije.

Ne propustite sutrašnju utakmicu hrvatske muške rukometne reprezentacije protiv Sjeverne Makedonije – od 20.10 sati na RTL-u i platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Manda i Kuzma zajedno? Zlatni iz Portugala tvrdi: 'To neće biti dobro za Hrvatsku'