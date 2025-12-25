Preko ratnog vihora do svjetskog trona: 'Upasti tada u reprezentaciju bilo je kao da si prvak'

Mario Kelentrić, legendarni bivši hrvatski rukometni golman, jedan od heroja zlatne generacije iz Portugala 2003., u Božićnom izdanju podcasta Net.hr-a Maksanov korner otvora dušu o svojoj bogatoj karijeri, novom trenerskom izazovu u Makedoniji u Vardaru kao trener vratara, te nudi dubinsku analizu stanja hrvatske muške reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

'Bila je brutalna konkurencija'

Od prašnjavih terena u Gradačcu, preko ratnog vihora do svjetskog trona, Kelentrićeva priča je priča o ustrajnosti, talentu i čeličnoj disciplini koja je stvorila jednu od najvećih momčadi u povijesti hrvatskog sporta. Kelentrić iza sebe ima nastup na tri svjetska, tri europska prvenstva i na dva izdanja Mediteranskih igara, dok su Mediteranske bile jedno ozbiljno natjecanje.

"Jako sam zadovoljan svojom karijerom. Ipak sam 9 godina bio u reprezentaciji Hrvatske, međutim moram napomenuti da u tih mojih 9 godina konkurencijaj e je bila brutalna, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu što se tiče rukometa. Tad su aktualni bili, u moje vrijeme, Tonči Peribonio, Mirko Bašić, Vlado Šola, Valter Matošević, Venio Losert, Dragan Jerković, Vlado Vujović, sad da ne nabrajam sve te legende, vjerojatno ću nekog i zaboraviti. Upasti u reprezentaciju, otići na SP ili EP je bilo kao da si svjetski prvak. Konkurencija je bila brutalna. Mi kad smo išli u Portugal, otpao je jedan Venio Losert koji je tada bio olimpijski pobjednik iz Atlante, da ne govorim o Blažičku, Jerkoviću itd. Znači, 86 puta sam nastupio za Hrvatsku što je malo i puno. To su velike cifre, ali uvijek ostaje žal mogao sam još, ali takva je bila situacija.

Novi život u Skoplju i vrući derbiji

Nakon četiri godine u njemačkom Gummersbachu, Kelentrić je osjetio zasićenje i potrebu za novim izazovom. Pronašao ga je u Makedoniji, kao trener vratara u skopskom Vardaru, dvostrukom prvaku Europe. Klub se, nakon turbulentnog razdoblja, vraća na staze stare slave, a Kelentrić je stigao u sredinu u kojoj rukomet nije samo sport, već način života...

"Nevjerojatan je podatak da je rukomet u Makedoniji popularniji od nogometa, što baš nije normalna situacija u svijetu", ističe Kelentrić, opisujući strast koja vlada u dvoranama. Posebno je istaknuo vatrene derbije protiv Pelistera iz Bitole.

"To je mali 'rat'. U Njemačkoj su dvorane pune, dođe i po deset tisuća gledatelja, ali to je gospodski. Ovdje je baš pravi rat i na tribinama i na terenu, podsjeća me na dane koje sam prošao kao klinac u bivšoj Jugoslaviji i jugo ligi."

U Vardaru surađuje s još jednom hrvatskom legendom, Ivanom Čupićem, te njegovim bratom Tomislavom, koji je pomoćni trener, a rezultati su zasad izvanredni. Vardar je vodeći u nikad jačoj makedonskoj ligi i uvjerljivo je prošao grupnu fazu u Europske lige.

Put od Gradačca do svjetskog vrha

Kelentrićev put započeo je u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, a ljubav prema vratarskoj poziciji bila je, kaže, genetska. Otac mu je bio nogometni, a majka rukometni vratar. Već sa sedamnaest godina debitirao je u iznimno jakoj prvoj jugoslavenskoj ligi kao član Sloge iz Doboja. Početak rata 1992. godine odvodi ga u Zagreb, gdje se kroz jednu neobičnu situaciju umjesto u Medveščaku, koji ga je prvotno pozvao, prvo skrasio u Zaprešiću.

"Došao sam iz rata, morao sam negdje igrati. Ljudi u Zaprešiću bili su izuzetno korektni prema meni i mojoj obitelji u najtežim trenucima. Zato sam, kad su po mene došli iz Medveščaka, zamolio da ostanem polusezonu kako bih im pomogao ući u prvu ligu i zahvalio im se", prisjeća se Kelentrić.

Nakon Zaprešića, proveo je sedam godina u Medveščaku, a prelazak u RK Zagreb 1999. godine lansirao ga je u orbitu europskog rukometa i zacementirao mu mjesto u reprezentaciji.

Portugal 2003.: Priča o feniksu hrvatskog rukometa

Vrhunac njegove karijere, kao i cijele generacije, bilo je Svjetsko prvenstvo u Portugalu 2003. godine. Momčad koja je godinu ranije bila zadnja na Euru, ispraćena u Portugal bez ikakvih očekivanja, vratila se sa zlatom oko vrata. Kelentrić se prisjetio ključnih trenutaka tog mitskog turnira.

"Nakon što nas je Lino Červar motivirao lijepeći po zidu negativne novinske članke o nama, mi izgubimo prvu utakmicu od Argentine. Mislili smo, gotovo je, sve što je rekao pada u vodu. Mi golmani smo se zatvorili u sobu s Mirkom Bašićem i rekli si: 'Što možemo izgubiti? Ionako su nas ispratili kako jesu, nitko nas neće ni dočekati. Idemo probati dobiti što se može'", priča Kelentrić.

Uslijedio je nevjerojatan niz pobjeda protiv rukometnih velesila Rusije i Francuske, a zatim i demoliranje Danske. Ključna utakmica bilo je polufinale protiv Španjolske, dobiveno nakon dva produžetka. U finalu protiv moćne Njemačke, dileme nije bilo.

"Kad smo ušli u dvoranu i vidjeli tisuće naših navijača koji su stigli čarterima, znao sam da nema šanse da izgubimo. Toliko je samopouzdanje frcalo iz svakoga od nas da nisam vidio način na koji bi nas Nijemci mogli pobijediti. Da se igralo još pet sati, ne bismo izgubili."

Uspjeh je bio plod čelične discipline koju je uveo pomoćni trener Irfan Smajlagić.

"Na pripremama je zabranio sve, čak i kartanje i šah. Treninzi u Rovinju su bili toliko žestoki, na rubu tučnjave. Da je netko sa strane gledao, pomislio bi da smo smrtni neprijatelji. Ali, ta borba za poziciju i želja za pobjedom stvorila je prvake", zaključuje Kelentrić.

Upozorenje uoči Eura i 'zamka Magdeburg'

Gledajući prema Europskom prvenstvu 2026., Kelentrić je znatno oprezniji. Iako je ljestvica podignuta srebrom sa zadnjeg Svjetskog prvenstva, upozorava na brojne objektivne probleme.

"Puno je upitnika. Imamo velikih problema s ozljedama i minutažom ključnih igrača. Lučin i Srna se vraćaju nakon ozljeda, Klarica i Šipić su također bili ozlijeđeni. Naša jedina pozicija koja je potpuno pokrivena je desno krilo s Glavašem i Šoštarićem", realan je Kelentrić.

Posebno ga brine situacija s vratarima, Kuzmanovićem i Mandićem, koji bi se trebali spojiti u europskom prvaku Magdeburgu. Iako to na papiru zvuči sjajno, Kelentrić smatra da bi to moglo biti pogubno za reprezentaciju. "Poznavajući trenera Magdeburga, on se uvijek odluči za jednog vratara koji ne silazi s gola. Drugi sjedi na klupi. To se sada događa Mandiću. Golman ako ne brani, džaba mu svi treninzi. Bojim se da će jedan od njih dvojice patiti, nazadovati, a to je problem za reprezentaciju."

Unatoč svemu, smatra da bi plasman u polufinale trebao biti cilj. "Ljestvica je podignuta i ne možemo sada reći da smo zadovoljni prolaskom grupe. Ako se svi uspiju posložiti i budu zdravi, možemo očekivati velike stvari. Ako ne, bojim se da ćemo ovo prvenstvo morati što prije zaboraviti", zaključio je Kelentrić, navodeći Dansku, Švedsku, Njemačku i Francusku kao glavne favorite turnira.

