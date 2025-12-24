Mandić progovorio o Kuzmanoviću i senzacionalnoj informaciji koja je odjeknula rukometnom Europom

Pred Matejom Mandićem intenzivno je i izazovno razdoblje što se tiče reprezentacije Hrvatske. Nakon što je propustio početkom godine na izmaku Svjetsko rukometno prvenstvo u Zagrebu zbog ozljede lica nastale jer ga je podlo udario Miloš Kos u svlačionici Zagreba nakon jedne utakmice u Ligi prvaka, Mandić će biti jedan od aduta Dagura Sigurdssona na predstojećem Europskom rukometnom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

'Naviknuo sam na ubojiti ritam'

Golman europskog rukometnog prvaka Magdeburga u velikom intervjuu za Net.hr otvoreno govori o prvoj polovici sezone u jednom od najjačih svjetskih klubova, izazovima i ambicijama koje nosi igranje na vrhunskoj razini, životu u Njemačkoj, te o svemu što ga čeka u danima pred nama. Pričamo s Mandom i o nadolazećem Europskoom prvenstvu, aktualnoj formi, ali i medijskim napisima o mogućem dolasku Dominika Kuzmanovića u Magdeburg. Naravno, nezaobilazna tema bio je i Zagreb, klub u kojem je Mandić izgradio ime i napravio iskorak prema europskom vrhu.

Ne znam stvarno ima li istine, ali bilo bi lijepo da Dominik Kuzmanović dođe u Magdeburg, da imam nekog tu svog uza sebe. Bilo bi lijepo, ali stvarno ne znam što će biti s tim, kakva je situacija. Pitajte to Kuzmanovića, to je više pitanje za njega. Ja bih volio da se to dogodi, dapače, da skupa napravimo još neke rezultate na klupskoj razini. Ovdje bi imao veliku priliku za to, ako bude do toga došlo, naravno. Matej Mandić za Net.hr.

Božić dolazi, a za "Nijemce" nema odmora.

"Nema za nas 'Nijemce', igrače koji igraju u Bundesligi odmora, dobro ste rekli, ali meni vam to sad odgovara. Naviknuo sam se na takav ubojiti ritam. U početku je bilo zeznuto, ali sad evo, navikavam se i dobro je. Igramo prije Božića, poslije Božića, uglavnom blagdani su mi radni. Iskreno, malo mi je to onako čudno. Nikad nisam bio u takvom situaciji i prvi se put susrećem s tim, ali dobro je. Izdržat će se", kaže u uvodu Matej Mandić.

Kad se vraćate kući?

"27. siječnja igram utakmicu, 28. letim. Onda je kratki odmor i onda 2. siječnja imamo okupljanje s reprezentacijom za pripreme za EP.

'Uklopio sam se u Magdeburgu'

"Kakvi su dojmovi u Njemačkoj, klub, grad Magdeburg?

"Super su dojmovi, ne mogu se i ne želim se žaliti. Ispočetka je bilo zeznuto jer nisam očekivao da ću ići već ove godine, ali naviknuo sam se za mjesec dana. Polako sam se uklopio, upoznao dečke, prijatelje, nove suigrače. Stvarno su me dobro prihvatili. To je sad stvarno leglo sve na svoje. Sad već imam neki odnos sa svima njima. Dobro funkcioniramo. Što se tiče kluba, nemam što govoriti. Trenutno, Magdeburg je najbolji rukometni klub na svijetu, što pokazuju i rezultati. U početku mi je bilo čudno biti tu, sa svim tim imenima u svlačionici. Nisam bio svjestan s kim sad igram, a donedavno sam ih gledao na TV-u. Međutim, kako dani odmiču, shvaćam da su to ipak sve ljudi od krvi i mesa. Isto igraju rukomet kao i ja. Nekako se uklopiš u to sve. Zadovoljan sam stvarno, dobivam i minute. Trener me polako uvodi na gol i sve to. Branim u paru s jednim od najboljih golmana na svijetu trenutno, ako ne i najbolji. Ima štošta toga za naučiti. Slični smo kad branimo. I Sergey Hernandez Ferrer je dosta visok kao i ja, a tu je i treći vratar Nikola Portner. Dosta mi savjeta dijeli. Dobro funkcioniramo. Tu je i trener golmana Dino Špranec, koji mi je uveliko pomogao kad sam tek došao. I dalje radimo skupa, napredujemo koliko god možemo iz dana u dan. Stvarno, sve super zasad".

S kim ste se kliknuli u Magdeburgu najbolje kad ste došli?

"Baš sa Hernandezom. Isto sam se pronašao i sa Elvarom Orn Jonssonom, s njim sam u sobi. S njim ste isto dosta družim, pošto stalno putujemo pa smo, eto, stalno skupa. U zadnje vrijeme sam isto s Portnerom dosta dobar. Vratio se Nikola Portner nakon suspenzije, počeo trenirati s nama pa se isto više družimo. Uz to, priča naš jezik, pa mi je i komunikacija s njim olakšana i draža jer pričamo našim jezikom. Sa svima sam super, ali da navedenim sam nekako najbolji.

'Ljepše mi je u Hrvatskoj živjeti'

Kako komunicirate u Magdeburgu?

"S Nikolom na našem balkanskom jeziku, kad sam u društvu pričam na engleskom jeziku."

Kakav je život u Magdeburgu, hrana?

"Hmmm... Pa onako, ništa mi se to baš toliko ne sviđa, ali profesionalac sam. Ljepše mi je u Hrvatskoj živjeti, a i hrana je bolja. Da se razumijemo i da ne bi ispalo sad drugačije i da pričam nešto protiv nekog, Magdeburg je vrhunski klub, samo meni nedostaje moja sredina, moji ljudi. To je valjda normalno, ovdje sam tek par mjeseci".

Nedostaje Zagreb znači?

"Ma kako neće, da, nedostaje mi. Zagreb je puno veći grad od Magdeburga, lijep grad i sve. Kad sam tek došao u Magdeburg, bilo mi je jako čudno. Dobro, Magdeburg je isto velik grad, nekih 230 000 stanovnika, ali da vam budem iskren, nema ovdje baš života. Baš njemački đir, Arbeit, kuća i to ti je to. Ali dobro, naviknuo sam se. Imam neki svoj đir, kućni. Uvijek sam u stanu, kuhaj, spremaj, pospremaj, treninzi, putovanja, utakmice. Još sam uvijek sam, cura dođe povremeno, ali većinom sam sam. Postao sam u Magdeburgu prava kućanica. Ali, to je tako. Zadovoljan sam kako ja to sve sam hendlam. Bit će, samo pomalo".

'Ne znam što će biti s Kuzmanovićem što se tiče dolaska u Magdeburg'

Odjeknulo je u hrvatskim medijima da će od sljedeće sezone Matej Mandić i Dominik Kuzmanović iz Gummersbach​a, reprezentativni vratarski par, biti i tandem Magdeburga, da se Manda i Kuzma spajaju u istom klubu. Je li to istina?

"Ne znam stvarno ima li istine, ali bilo bi to lijepo, da imam nekog tu svog uza sebe. Bilo bi lijepo, ali stvarno ne znam što će biti s tim, kakva je situacija. Pitajte to Kuzmanovića, to je više pitanje za njega. Ja bih volio da se to dogodi, dapače, da skupa napravimo još neke rezultate na klupskoj razini. Ovdje bi imao veliku priliku za to, ako bude do toga došlo, naravno."

Pratite li RK Zagreb?

"Pratim naravno dosta. Kad nemam utakmicu, jer igramo različitim danima, onda upalimi pogledam. Bilo im je teško u Ligi prvaka u ovoj polusezoni, nisu mogli pobijediti utakmicu. Ne znam točno što im se dogodilo, što je bilo posrijedi, ali znate kako je to. Doživiš par poraza i padne ti samopouzdanje, teško se iz toga onda izvući. Tako je bilo i njima. Uspjeli su na kraju pobijediti Pelister i s pobjedom u Ligi prvaka otići na polusezonu, što je lijepo. U nastavku sezone Zagreb će se morati dosta dignuti i početi igrati bolji rukomet. Ima još par utakmica u Ligi prvaka. Bilo bi lijepo da pobjede još nekog, a nakon toga svi znamo, potpuni je fokus na hrvatskom prvenstvu što se tiče Zagreba. Nexe isto dosta dobro izgleda predvođen s mladim igračima. Moslavcem mlađim i Cerićem. Imaju lijepu budućnost i mogli bi napraviti probleme Zagrebu ako se ne digne, ali ja vjerujem da će se dignuti. Poznajem dečke, napravit će oni sve da dođu što spremniji na drugi dio sezone i ostvare zacrtane ciljeve. Nije Zagrebu lako, ostali su bez nekoliko igrača. Osim mene, otišli su i Srna te Dibirov. Što se tiče mog odlaska, nitko ga nije očekivao u momčadi Zagreba i sigurno je isto to malo ekipu šokiralo, trenera i sve u klubu, ali eto, to je sport i tako to ide. Danas si tu, sutra negdje drugdje. Daš sve od sebe da ispadneš profesionalac, što bolji čovjek, jer se to i očekuje od tebe. Sport je takav posao, ali ideš dalje."

'Idem na EP uživati i pomoći Hrvatskoj'

Slijedi Europsko prvenstvo. Na prošlom velikom natjecanju niste mogli braniti za Hrvatsku zbog ozljede lica. Je li vam to sad još veći motiv na ovom EP-u to što niste branili na SP-u na kojem je Hrvatska uzela srebro, jeste li nabrijaniji i zbog toga?

"Sigurno da je i da će mi to biti veći motiv. Jer, kao što ste rekli, propustio sam SP zbog toga što se dogodilo, pa ću sad imati znatno veći motiv za braniti za Hrvatsku, iako motiva za igranje za Hrvatsku i ne treba imati. Igrati za Hrvatsku je već sam po sebi velik motiv. Ne treba ti motiv za to. Baš neki dan sam sebi rekao, onako, malo sam razmišljao, prije svega na ovom EP-u trebam uživati. Znam što sam prošle godine sve prošao, što mi se dogodilo, idem sad na EP uživati, pomoći momčadi koliko mogu sa svojim utakmicama, obranama. Probat pomoć da Hrvatska napravi ponovno dobar rezultat. Bit će teško. U grupi imamo Gruziju, Nizozemsku i Švedsku. To je dosta zahtjevna grupa. Igrat ćemo sa domaćinom Švedskom, nastojat ćemo prenijeti bodove. Vidjet ćemo kako će biti. Mislim da na kraju imamo dobar ždrijeb do polufinala, više - manje. Tu nam se otvara prilika, ali do te prilike treba odraditi težak posao. Sve je na nama. Nadam se da ćemo svi ostati zdravi i da ćemo se dovesti na pripremama u dobru formu. Imat ćemo svi skupa jedno desetak dana za pripremu, govorim od trenutka kad ćemo svi biti zajedno na pripremama, na hrpi kako se ono kaže. U siječnju nas čeka i pripremna utakmica protiv Njemačke. Imamo priliku pripremiti se što bolje fizički i rukometno taktički za sve izazove koji nas čekaju na EP-u. Nadam se da ćemo doći spremni na prvenstvo i da ćemo se prikazati u dobrom svijetlu. Naravno da je pritisak, znamo da smo na SP-u bili srebrni Sad će biti veća očekivanja javosti i sve, znamo kako to u Hrvatskoj ide, ali nam nama je da idemo utakmicu po utakmicu, da probamo biti bez pritiska, onako kako mi znamo, opušteno. Mislim da možemo napraviti rezultat, ali trebamo ići oprezno iz utakmice u utakmicu. Ne se uzdisati, zanositi, ali ne i padati prelagano. Nadam se da ćemo se vratiti s medaljama, da ćemo ostvariti što bolji rezultat, ali bit će jako teško. Dat ćemo sve od sebe, pa kud nas to odnese."

Šveđani se nabrijavaju

Razgovarate li u svlačionici Magdeburga sa Skandinavcima o nadolazećem EP-u?

"Pričamo, da. Ima u Magdeburgu Šveđana, oni se žele pokazati na EP-u pred svojom publikom. Posljednjih nekoliko godina nisu Šveđani na reprezentativnoj razini imali baš dobre rezultate i sad imaju priliku jer igraju kući i imaju veće šanse za ostvariti nešto. Malo smo se zezali na račun naše utakmice sa Švedskom. Kao, vidjet ćemo se u siječnju i tako to. Zezancija uglavnom, ali siguran sam da će biti dobra utakmica i neka bolji pobjedi. Oni meni zabit ćemo ti 30 golova, ja njima nećete i tako, zezancija uglavnom".

Kako vaši Magdeburgovi Šveđani gledaju na Hrvatsku?

"Imaju veliki respekt prema nama, to sigurno. Poštuju nas kao rukometnu naciju, ne samo oni nego svi u Magdeburgu. Dobro će se Šveđani pripremiti za utakmicu protiv nas. Baš smo to pričali, to je utakmica koja će odlučivati o tome tko će prenijeti bodove u nastavak natjecanja. Šveđani će biti nabrijani i htjet će nas dobiti, a mi ćemo dati sve od sebe da Šveđani to ne ostvare. Da, cijene nas, kažu da je pred Hrvatskom jako dobra budućnost, kako je momčad Hrvatske potentna."

'Nizozemci će biti ključna utakmica'

Nizozemci su nagazna mina, to će biti možda ključna utakmica za Hrvatsku u prvom krugu EP-a. Gruzija je najslabija u grupi, ali nije za podcijeniti

"Slažem se. Gruzija ima isto par individualaca koji ti mogu pokvariti dan i ako uđeš u utakmicu malo slabije, mogu ti napraviti probleme. Nizozemci su dobra momčad, nema tu što reći. Imaju dosta igrača koji igraju tu u Bundesligi, po Europi. Bit će oslabljeni što im neće igrati Kay Smits, njihov najjači igrač, ali po meni, Nizozemci i dalje imaju jako kvalitetnu momčad. Da, kako ste rekli, Nizozemci će bti nagazna mina i za njih ćemo se morati jako dobro pripremiti ne bi li ih dobili. Protiv Nizozemske će biti ključna utakmica za prolazak dalje. Moramo ih dobiti."

Hvala puno Manda. Sretan i blagoslovljen Božić vama i vašima, svako dobro.

"Hvala, vama i vašima također želim sretan i blagosovljen Božić i uspješnu 2025.I vama i čitateljima Net.hr-a i gledateljima RTL televizije. Budite svi uz nas na predstojećem EP-u".

