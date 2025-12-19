Zvijezda svjetskih doprvaka: 'Ne želim vjerovati da će toga biti na EP-u. Moramo gledati samo sebe'

Mateo Maraš, zvijezda hrvatske rukometne reprezentacije i PSG-a, vraća se u Split na Božićne praznike. Taman kad smo ga nazvali, bio je na check inu na aerodromu Charles de Gaulle.

"Hvala Bogu, idem kući. Duga je bila polusezona, tako da ne samo ja, nego se svi vesele doći doma. Žao mi je samo Nijemaca, oni igraju na Božić. Njih malo žalim, ali mi drugi stižemo kući", govori nam u uvodu Mateo Maraš, desni vanjski s topom u ruci.

'Generalno sam zadovoljan polusezonom u PSG-u'

U ekskluzivnom razgovoru za portal Net.hr Mateo Maraš priča o životu u Parizu, polusezoni, izazovima u PSG-u i velikim očekivanjima uoči nadolazećeg Europskog prvenstva. Nakon naporne polusezone, Maraš se sprema za kratki božićni odmor u domovini, no misli su već usmjerene na novo okupljanje reprezentacije i borbu za europsko zlato.

"Polusezona u PSG-u je mogla biti i bolja, što se tiče Lige prvaka. U prvenstvu smo odlični, prvi smo. U prvenstvu sam zadovoljan s minutažom, dok se u Ligi prvaka još malo borim. Nadam se da će u drugoj polusezoni biti i više minuta, ali generalno sam zadovoljan. Ipak sam u novom klubu, novi je trener, novo sve. Još uvijek se možda i hvatamo što se tiče nekih stvari i to je glavna stvar što sam igrao manje, ali to je normalno i prirodno i da ne ide odmah sve kao po loju. Treba proći malo vremena. Tako mi je bilo u Makedoniji, Mađarskoj i sad u Parizu. Borba je svugdje i mislim da je to borba tek počela. Znate, igrati za PSG i u francuskoj ligi je skroz jedan drugi ritam, što se tiče očekivanja i pritiska, stresa, jer se u svakoj utakmici od nas očekuje da se pobjedi. To što sam stalno s glavnom unutra, cijelu polusezonu nema opuštanja, dok je u Mađarskoj bilo nekih utakmica kojima si mogao malo lakše pristupiti. U Francuskoj toga nema. Svakoj utakmici pristupam maksimalno ozbiljno i mislim da je to nekako drugačije nego na što sam naviknuo", govori Mateo Maraš.

'Na Eiffelov toranj se nisam popeo niti planiram'

Život u francuskoj prijestolnici donio je i neke neočekivane navike.

"Dobro je živjeti u Parizu, zadovoljan sam. Grad je super. Možda je malo neobično da nemam auto i da se svugdje vozim metroom, ali jednostavno je puno jednostavnije jer su gužve nemoguće. Još se privikavam na to", smije se Splićanin. Njegov pariški život često prekidaju posjeti iz domovine, pa se ponekad iz rukometaša transformira u turističkog vodiča.

Nedavno je bila ekipa RTL-a s Majom Oštro Flis.

"Je, bila ja Maja, bilo je super. Malo sam kad nisam igrač, onda sam turistički vodič. Balansiram između te dvije uloge", kaže Maraš te dodaje kako se nada da je bolji igrač nego vodič, jer bi to značilo da mu je karijera pri kraju.

"Onda ću se vratiti u Dioklacijanovu palaču vršiti ture", zeza se Mateo Maraš.

Jedna ga pariška atrakcija, međutim, ne privlači.

"Na Eiffelov toranj se nisam popeo niti planiram. Velike su gužve, a ja nisam strpljiv. Postavio sam si za cilj da se za vrijeme boravka u Parizu ne popnem na njega. Ionako postoje puno bolje lokacije za pogled na grad", otkriva kroz smijeh.

Očeva podrška i reprezentativno zajedništvo

Unatoč životu pod svjetlima reflektora, Maraš čvrsto stoji na zemlji, a za to su, kaže, najzaslužniji njegovi roditelji, posebice otac Ivica Maraš, bivši rukometaš, glasnogovornik i tream menadžer hrvatske rukometne reprezentacije.

"Nadam se da je ponosan, ali uvijek ima i kritika. Sretan sam što imam roditelje koji me uvijek spuštaju na zemlju. Kod nas nikad nije ni prevelika tuga ni prevelika radost, bez obzira igram li dobro ili loše. Meni to odgovara", iskreno govori o obiteljskoj podršci.

Slično zajedništvo vlada i u reprezentaciji, gdje je, kako kaže, nerazdvojan s cimerom Veronom Načinovićem, a redovito se čuje i sa Zvonimirom Srnom. Upravo je ta sinergija, smatra, jedan od ključnih aduta Hrvatske na predstojećem Euru.

Dolazimo na EP s etiketom viceprvaka, ali bez alibija

Hrvatska na Europsko prvenstvo dolazi s etiketom svjetskih viceprvaka, što automatski stvara i veliki pritisak javnosti. Maraš ističe da su očekivanja visoka, ali da momčad vjeruje u svoju kvalitetu unatoč problemima s ozljedama i minutažom nekih igrača.

"Očekivanja su visoka, sami smo ih sebi nametnuli, nametnula ih je javnost. Mislim da je to normalno, s obzirom na izdanje na SP-u gdje smo uzeli srebro. Europsko prvenstvo je teže od Svjetskog, jedno sasvim drugo natjecanje, ali ako smo pravi, moramo i možemo daleko dogurati. Imamo puno ozljeda, dosta je igrača mijenjalo klubove, možda se malo i mučimo s minutažom. Kvaliteta nije upitna, to smo pokazali na SP-u. veselim se EP-u. Završi polusezona i nema puno odmora. Završi polusezona, par dana Božića i odmah već u glavi novi izazov, trnci i dolazak pred prvenstvo. Dok god osjećamo važnost igranja za reprezentaciju Hrvatske, na dobrom smo putu. Možemo puno pokazati, imamo puno potencijala, samo kad bi se svi oporavili od ozljeda, iako će ozljeda uvijek biti, uvijek ih je bilo i bit će. Kako nama, tako i drugima. No, Daj Bože da nas ozljede zaobiđu, da dođemo zdravi na prvenstvo i onda bez alibija igramo i pokazujemo koliko možemo", poručuje Maraš.

'Nizozemska je dosta podcijenjena u našoj javnosti, igraju strašan rukomet'

Skupina s Gruzijom, Nizozemskom i domaćinom Švedskom nimalo nije laka.

"Skupina je jako teška. Mislim da je Nizozemska dosta podcijenjena u našoj javnosti, igraju strašan rukomet, pogotovo s mojim suigračem Steinsom na sredini koji je, ono, nevjerojatan igrač i njegovo razumijevanje igre sigurno diže reprezrntaciju Niozemske na viši nivo. Mislim da je EP pravo mjesto i vrijeme da im pokažemo da smo bolji, da uzmemo pobjedu. Šveđani su domaćini i uvijek su neugodni, pobjeđivali su i nas zadnjih godina, igraju strašno skandinavski rukomet. Nema laganih utakmica, svaka će biti priča za sebe. Idemo korak po korak na visokom nivou, trebat će nam svježina i zdravlje svih igrača. Kad pobijediš u prvoj, drugoj utakmici, onda ide lakše. Za dobar rezultat se sve mora posložiti, mora se posložiti ta naša energija u momčadi koju imamo. To je problem manje, ali onda dolaze drugi problemi - sama igra. Možemo biti zahvalni što igramo jako dobro, što se reprezentacije tiče. Imamo skupinu odličnih, individualnih igrača koji su se povezali stvarno u jednu cjelinu koja diše zajedno. Sve kreće od obrane, a na golu imamo naša zlata. Uzdamo se u sebe, u stručni stožer, dosta toga se treba poklopiti. Trebat će i sreće, a sreću treba isprovicirati."

Puno toga se mora posložiti, ali Mateo Maraš priča kako će puno lakše gledati slagalicu nakon prve i druge pobjede.

'Možemo se sa svima potući za polufinale'

"Međutim, ako ide loše, onda nećemo to doživjeti. Nadam se da neće biti tako, da ćemo krenuti i koračati na EP-u u dobrom smjeru".

Na pitanje o favoritima prvenstva, Maraš izdvaja Dansku kao reprezentaciju koja je pokazala najviše u posljednjih nekoliko godina.

"Tu su i Francuzi, Španjolci, Nijemci i naravno mi. Puno je reprezentacija koje se mogu potući za polufinale, možemo se i mi potući za polufinale, pa što bude."

Za kraj, diplomatski se osvrnuo i na potencijalni sudački "poguranac" za skandinavske domaćine.

"Ne želim vjerovati da će toga biti. Teren treba biti mjerilo, a mi moramo gledati samo sebe i ne zamarati se sa tim pričama i ne znam sa čime. Treba respektirati njihovu kvalitetu, a mi trebamo igrati pa što bude. Puno toga se mora poklopiti za uspjeh, ali mi smo sposobni za to. Vjerujemo u sebe, vjerujte i vi u nas", zaključuje Mateo Maraš.

