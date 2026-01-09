FREEMAIL
GOŠĆA DIREKTA /

Nina Violić o svom 'kazališnom filmu uživo': Doznali smo o čemu govore 'Zakopana čuda'

Ona je nacionalna prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta. I jedna od najzanimljivijih hrvatskih glumica ikad. Ona je filmska redateljica. A ove subote publika će gledati njezinu prvu kazališnu predstavu.

Nina Violić režirala je 'Zakopana čuda', o svim fazama jedne ljubavne veze, od zaljubljivanja do smrti. A ljubavni par na sceni glumi stvarni bračni par Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev.

Prate ih video projekcije i glazbeni performans, pa publiku u Centru za kulturu Trešnjevka čeka 'kazališni film uživo'. Predstavom Nina Violić nastavlja upješnu redateljsku karijeru. Njezin filmski prvijenac 'Baci se na pod', u kojem tri člana obitelji, svaki iz svoje perspektive, pričaju priču o kraju jednog braka, osvojio je brojne nagrade.

I film i kazalište, i režija i gluma, nema što ona ne zna - gošća RTL Direkta Mojmire Pastorčić bila je redateljica i dramska umjetnica Nina Violić. Više doznajte u prilogu.

9.1.2026.
0:08
RTL Direkt
Nina ViolićKazališteRedateljicaMojmira PastorčićRtl Direkt
