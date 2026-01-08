Svi su gledali u njih dvije: Blizanke glavne 'glumice' na tribinama Arene

DVA U JEDAN /

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke.

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni gledamo veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju.

Pažnju su na tribinama ukrale i dvije blizanke koje je uhvatila i kamera RTL-a u prijenosu.