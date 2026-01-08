FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DVA U JEDAN /

Svi su gledali u njih dvije: Blizanke glavne 'glumice' na tribinama Arene

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke. 

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni gledamo veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. 

Pažnju su na tribinama ukrale i dvije blizanke koje je uhvatila i kamera RTL-a u prijenosu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.1.2026.
21:36
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx