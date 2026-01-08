FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SU GORE /

Zlatko Mateša i njegova Blanka u prvom planu: Krcata Arena ponovno je glavna u gradu

Zlatko Mateša i njegova Blanka u prvom planu: Krcata Arena ponovno je glavna u gradu
Foto: Sanjin Strukic/pixsell
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke. 

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni gledamo veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. 

"Danas smo izostavili Šimića i stavili Raužana koji će dobiti više prilika, da vidimo kako će funkcionirati u obrani. Vidjet ćemo kako je to protiv jake Njemačke, igrat ćemo obranu 6-0, a vidjet ćemo i hoćemo li igrati i 5-1", najavio je utakmicu pomoćnik Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić. Više o tome OVDJE

Maja Oštro Flis razgovarala je s Darijom Srnom, legendarnim bivšim kapetanom Vatrenih, stricom Zvonimira Srne. 

"Uzbuđen sam, s obzirom da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Čujem se sa svojim nećakom Zvonimirom Srnom skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskihr ukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega", rekao je Darijo Srna.

8.1.2026.
21:20
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Zlatko MatešaBlanka MatešaTonči GlavinaMarko Milić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVI SU GORE /
Zlatko Mateša i njegova Blanka u prvom planu: Krcata Arena ponovno je glavna u gradu