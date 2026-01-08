Zlatko Mateša i njegova Blanka u prvom planu: Krcata Arena ponovno je glavna u gradu

Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke.

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni gledamo veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju.

"Danas smo izostavili Šimića i stavili Raužana koji će dobiti više prilika, da vidimo kako će funkcionirati u obrani. Vidjet ćemo kako je to protiv jake Njemačke, igrat ćemo obranu 6-0, a vidjet ćemo i hoćemo li igrati i 5-1", najavio je utakmicu pomoćnik Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić. Više o tome OVDJE.

Maja Oštro Flis razgovarala je s Darijom Srnom, legendarnim bivšim kapetanom Vatrenih, stricom Zvonimira Srne.

"Uzbuđen sam, s obzirom da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Čujem se sa svojim nećakom Zvonimirom Srnom skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskihr ukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega", rekao je Darijo Srna.