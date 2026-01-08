FREEMAIL
OKRŠAJ S NIJEMCIMA /

Špoljarić otkrio zašto je Kuzmanović završio na tribinama

U zagrebačkoj Areni se očekuje veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva

8.1.2026.
20:26
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvo u rukometu igra dvije jake utakmice protiv Njemačke. 

Prva je na rasporedu u utorak u Areni, a uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj. U zagrebačkoj Areni se očekuje veliki povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. 

Uoči utakmice pomoćnik izbornika Denis Špoljarić pojasnio je za RTL-ovu emisiju Vrijeme je za rukomet kakav je plan stručnog stožera na čelu Dagurom Sigurdssonom

"Krenut ćemo: Mandić, Srna, Cindrić, Načinović, Martinović, Šoštarić i Mandić na golu. 

Kuzmanović je na tribini? Na EP idemo s tri golmana?

"Normalna stvar je to, jer je prvenstvo dugo. Danas je veća prilika za Slavnića i Mandića. Kuzma ima malih problema sa zglobom, ali sve će biti u redu."

Na čemu je fokus?

"Danas smo izostavili Šimića i stavili Raužana koji će dobiti više prilika, da vidimo kako će funkcionirati u obrani. Vidjet ćemo kako je to protiv jake Njemačke, igrat ćemo obranu 6-0, a vidjet ćemo i hoćemo li igrati i 5-1."

POGLEJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Denis SpoljaricDominik Kuzmanović
