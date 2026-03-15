Četvero uhićenih u Karlovcu: Taksist bio je posebno sumnjiv policajcima, evo zašto

Provedena su četiri odvojena kriminalistička istraživanja nad trojicom muškaraca i jednom ženom koji su od 12. do 13. ožujka uhvaćeni na području Karlovca u nezakonitom prijevozu i krijumčarenju migranata, javlja karlovačka policija.

Državljanin Burundije (37) vozio je taksi zagrebačkih registarskih oznaka bez upaljenog taksimetra i nije imao dozvolu za obavljanje posla taksi prijevoza na području Karlovačke županije, pokazala je istraga.

"Kontrolom je utvrđeno da je u vozilu prevozio strane državljane koji su nezakonito prešli državnu granicu. Protiv vozača je Općinskom sudu u Karlovcu podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja.

Osim toga, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture će zbog počinjenog prekršaja biti proslijeđena obavijest, jer nije imao odobrenje za obavljanje autotaksi prijevoza", priopćili su iz PU karlovačke.

Krijumčarili ljude na području Karlovca

Kriminalistička istraživanja provedena su i nad 23-godišnjakom i 41-godišnjakinjom, oboje državljanima Republike Hrvatske, te nad 27-godišnjim državljaninom Republike Srbije. Svi se terete da su krjumčarili strane državljane u Hrvatsku.

"Policijski službenici su utvrdili da su iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, u osobnim vozilima nacionalnih oznaka Republike Hrvatske i Republike Srbije prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, do krajnjeg odredišta. Zaustavili su ih i kontrolirali na području Karlovca, općine Generalski Stol i općine Vojnić", naveli su.

Dodali su: "Protiv troje vozača je nadležnom državnom odvjetništvu podnijeta kaznena prijava te je državljanin Republike Srbije predan i pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke te će prema njemu biti postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima. Prema 23-godišnjem hrvatskom državljaninu postupano je i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama", priopćili su iz policije.

Policija je u četiri događaja prema stranim državljanima postupala sukladno odredbama Zakona o strancima i Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, navode.

POGLEDAJTE VIDEO: Sudski vještak o nabrijanim autima na 'car meetovima': 'Možete na Temuu svašta kupiti...'