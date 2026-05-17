U Njemačkoj pronađena bomba teška 1,8 tona: Evakuirano 30 tisuća ljudi

Oko 30 tisuća ljudi dobilo je nalog za evakuaciju iz svojih domova nakon što je u jugozapadnom njemačkom gradu Pforzheimu pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata, priopćila je policija u nedjelju.

Bomba teška 1,8 tona trebala bi biti deaktivirana kasnije tijekom dana, a vatrogasci trenutačno provjeravaju jesu li svi stanovnici napustili zonu evakuacije, rekao je glasnogovornik policije.

Bomba HC-4000 pronađena je tijekom građevinskih radova u istočnom dijelu grada, smještenog oko 40 kilometara sjeverozapadno od Stuttgarta. Gradske vlasti priopćile su u petak da bomba ne predstavlja „neposrednu opasnost za javnost”.

Zabrana pristupa u krugu od 1,5 kilometara

Grad je uspostavio zonu zabrane pristupa u radijusu od 1,5 kilometara dok su se vatrogasci, policija i stručnjaci za deaktivaciju eksplozivnih naprava pripremali za deaktivaciju bombe.

Evakuacija obuhvaća i dijelove gradskog središta, a izmijenjen je i dio javnog prijevoza. Prema navodima dužnosnika, bomba sadrži približno 1,35 tona eksplozivnog materijala.

Više od 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata u Njemačkoj se i dalje često pronalaze neeksplodirane bombe iz tog razdoblja.