'COME ON BOYS'

Tisuće muškaraca marširalo Berlinom protiv nasilja nad ženama: 'Samo 'da' znači 'da'!'

Tisuće muškaraca marširalo Berlinom protiv nasilja nad ženama: 'Samo 'da' znači 'da'!'
Foto: Profimedia

Oko 3.500 ljudi, uključujući žene i djecu, sudjelovalo je u prosvjedu kod Brandenburških vrata, rekli su organizatori, dok je policija procijenila da je broj sudionika oko 800

14.5.2026.
21:52
Hina
Profimedia
Stotine ljudi, većinom muškaraca, pridružilo se u četvrtak skupu u Berlinu kako bi prosvjedovali protiv rodno uvjetovanog nasilja. Njemačka tradicionalno obilježava Dan očeva na dan Uzašašća, koji pada 40 dana nakon Uskrsa. U mnogim se regijama muškarci okupljaju na planinarskoj turi, uz obilje pića i domaće hrane, često koristeći dan kao priliku da se napiju.

"Muškarci protiv nasilja", grupa koja stoji iza skupa u Berlinu, tražila je drugačiji način obilježavanja tog dana, želeći ukazati na probleme poput seksualnog nasilja nad ženama i queer osobama, koje "gotovo uvijek počine muškarci".

Oko 3.500 ljudi, uključujući žene i djecu, sudjelovalo je u prosvjedu kod Brandenburških vrata, rekli su organizatori, dok je policija procijenila da je broj sudionika oko 800. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "Zemlja treba nove ljude" i "više osjećaja, manje nasilja". Sličan prosvjed održan je u Hamburgu u organizaciji inicijative Come on Boys.

"Muškarci protiv nasilja" pozivaju muškarce da preuzmu aktivniju ulogu u naporima za borbu protiv seksualnog nasilja i zahtijevaju bolje financiranje skloništa za žene, prevenciju i podršku žrtvama.

Grupa također zagovara da se načelo "samo 'da' znači 'da' ", koje kriminalizira svaki seksualni čin koji se odvija bez slobodnog pristanka, implementira u njemački zakon.

