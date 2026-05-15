Nijemci spremaju veličanstveni povratak legende: Neuer se vraća za Svjetsko prvenstvo?

Još jedan velikan u godinama mogao bi nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Manuel Neuer blizu je povratku u njemačku reprezentaciju.

Kako piše Sky Sport, 40-godišnji legendarni golman Bayerna nalazi se na privremenom popisu od 55 igrača koji je Julian Nagelsmann morao predati FIFA-i, a izbornik se s njim i osobno sastao kako bi razgovarali o mogućem povratku.

Nije to dakle još definitivna potvrda kako će Neuer sigurno biti među 26 putnika na Svjetsko prvenstvo, ali jasno pokazuje da DFB ozbiljno razmatra opciju koja se donedavno činila malo vjerojatnom.

Konačan popis Nagelsmann će objaviti 21. svibnja, a pojavi li se Neuerovo ime na komadiću papira nitko zapravo ne bi trebao biti previše iznenađen.

Neuer se od reprezentacije oprostio nakon Eura 2024., gdje je Njemačka ispala u četvrtfinalu protiv Španjolske. Za nacionalnu vrstu skupio je 124 nastupa i bio jedan od ključnih ljudi u legendarnom osvajanju Svjetskog prvenstva 2014. godine.

Situaciju je u četvrtak komentirao i predsjednik Bayerna Herbert Hainer. "U zadnjim smo utakmicama vidjeli kakav je Neuer i s 40 godina i dalje izvanredan vratar. Uvijek me veseli kad najbolji igrači idu na Svjetsko prvenstvo, no to je na kraju stvar dogovora između njega i Juliana Nagelsmanna. Njih dvojica o tome moraju odlučiti", izjavio je Hainer za Sky Sport.

