Ovo je zastrašujuće: Francuska objavila popis za Svjetsko prvenstvo, nema Realove zvijezde

Izbornik francuske nogometne reprezentacije, Dider Deschamps objavio je konačan popis 26 putnika na Svjetsko prvenstvo 2026.

Francuska pokazuje zašto je među prvim favoritima turnira i dokazuje da bi vjerojatno i njihova treća momčad konkurirala za medalju. Brice Samba, Mike Maignan, Robin Risser bit će tri vratara. U obrani su pozvani Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konate, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez i Theo Hernandez.

Veznjaci: Rayan Cherki, Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, N;Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery.

Napadači: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Desire Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | France's squad for the 2026 World Cup... ✅



Goalkeepers: Brice Samba, Mike Maignan, Robin Risser



Defenders: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Kounde, Lucas Digne, Ibrahima Konate, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Theo Hernandez… pic.twitter.com/EMQ9PJYl2Q — EuroFoot (@eurofootcom) May 14, 2026

Posebno moćno izgleda napadački dio reprezentacije Galskih pijetlova, a zanimljivo je da je u veznom redu opet pozvan N'golo Kante kojemu je 35 godina, igra u Fenerbahčeu nakon odlaska iz Saudijske Arabije, ali Deschamps ga i dalje iznimno cijeni. Očito više od Eduarda Camavinge iz Real Madrida koji je vjerojatni najveće ime koje se nije našlo na popisu.

Francuska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini I, možda i skupini smrti s Norveškom, Senegalom i Irakom.