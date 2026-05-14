FAVORITI ZA NASLOV

Ovo je zastrašujuće: Francuska objavila popis za Svjetsko prvenstvo, nema Realove zvijezde

Ovo je zastrašujuće: Francuska objavila popis za Svjetsko prvenstvo, nema Realove zvijezde
Foto: Niyi Fote/imago sportfotodienst/Profimedia

Francuska pokazuje zašto je među prvim favoritima turnira

14.5.2026.
20:56
Sportski.net
Niyi Fote/imago sportfotodienst/Profimedia
Izbornik francuske nogometne reprezentacije, Dider Deschamps objavio je konačan popis 26 putnika na Svjetsko prvenstvo 2026.

Francuska pokazuje zašto je među prvim favoritima turnira i dokazuje da bi vjerojatno i njihova treća momčad konkurirala za medalju. Brice Samba, Mike Maignan, Robin Risser bit će tri vratara. U obrani su pozvani Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konate, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez i Theo Hernandez.

Veznjaci: Rayan Cherki, Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, N;Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery.

Napadači: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Desire Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise.

 

 

Posebno moćno izgleda napadački dio reprezentacije Galskih pijetlova, a zanimljivo je da je u veznom redu opet pozvan N'golo Kante kojemu je 35 godina, igra u Fenerbahčeu nakon odlaska iz Saudijske Arabije, ali Deschamps ga i dalje iznimno cijeni. Očito više od Eduarda Camavinge iz Real Madrida koji je vjerojatni najveće ime koje se nije našlo na popisu.

Francuska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini I, možda i skupini smrti s Norveškom, Senegalom i Irakom.

Francuska Nogometna Reprezentacija, Didier Deschamps, Svjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
