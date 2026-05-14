Gvardiol se oglasio nakon čudesnog povratka i izazvao hrpu komentara: Evo što je napisao

Joško Gvardiol konačno se vratio na terene i zaigrao za Manchester City od prve minute poslije ozljede zadobivene prije četiri i pol mjeseca.

Rekao je da se i sam iznenadio kada je vidio svoje ime na popisu za utakmicu s Crystal Palaceom.

"Iskreno, i sam sam bio iznenađen. Nisam očekivao svoje ime u početnoj postavi", izjavio je 24-godišnji branič nakon utakmice za službeni mrežni portal Manchester Cityja.

"Saznao sam to dva ili tri sata prije početka i morao sam biti spreman", dodao je.

Gvardiol je 4. siječnja doživio prijelom potkoljenične kosti desne noge u utakmici protiv Chelseaja, nakon čega je operiran pa mnogi nisu očekivali njegov povratak do kraja sezone. No jučer je na stadionu Etihad igrao do 58. minute pomogavši svojoj momčadi u pobjedi od 3-0 kojom je zadržala izglede za naslov prvaka.

"Sretan sam što sam se vratio, što sam bio u početnoj postavi i što opet skupljam minute", izjavio je.

Gvardiol je rekao da je oporavak i povratak na teren prihvatio kao "nov izazov".

"Osjećam se dobro. Ne bih rekao da sam sto posto spreman, što je i normalno, jer mi trebaju minute i utakmice", rekao je.

Objasnio je da je nastojao igrati što jednostavnije, a u čemu mu je pomoglo iskustvo, jer je "zreliji nego prije nekoliko godina".

Gvardiol se sada oglasio i na svom Instagramu.

"Nedostajao mi je ovaj osjećaj. Noći na Etihadu", napisao je ispod nekoliko fotografija s utakmice i u vrlo kratkom vremenu prikupio mnoštvo komentara i 'likeova'. Bilo je tu i poznatih imena, a veliki broj navijača Građana ističe kako se 'njihov rolls royce vratio'.

Manchester City će u subotu igrati finale engleskog FA kupa u kojem mu je suparnik Chelsea, a onda ga čekaju prvenstvene utakmice s Bournemouthom i Aston Villom u kojima će nastojati nadoknaditi zaostatak od dva boda za vodećim Arsenalom.

Gvardiol će se zatim priključiti pripremama hrvatske reprezentacije koja će početkom lipnja odigrati prijateljske utakmice s Belgijom i Slovenijom prije odlaska na Svjetsko prvenstvo.