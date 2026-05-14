POVRATAK IZ SNOVA /

Svi pričaju o Gvardiolovom priznanju nakon utakmice: 'Moram reći da nisam na 100%'

Svi pričaju o Gvardiolovom priznanju nakon utakmice: 'Moram reći da nisam na 100%'
Foto: Conor Molloy/imago sportfotodienst/Profimedia

City je do pobjede stigao golovima Semenya, Marmousha i Savinha

14.5.2026.
7:20
Sportski.net
Joško Gvardiol vratio se na teren nakon višemjesečne stanke zbog ozljede i pomogao Manchester Cityju u uvjerljivoj 3:0 pobjedi protiv Crystal Palacea u Premier Ligi. Hrvatski reprezentativac prvi je put zaigrao od siječnja, kada se ozlijedio protiv Chelsea.

Gvardiol je odradio 58 minuta i zamalo zabio glavom u prvom poluvremenu, ali je njegov pokušaj sjajno zaustavio Dean Henderson. Nakon susreta priznao je da ga je iznenadio ulazak u početnu postavu.

“Iskreno, nisam očekivao da ću krenuti od prve minute. To sam saznao tek nekoliko sati prije utakmice. Najvažnije mi je da sam se vratio i ponovno skupljam minute”, rekao je Gvardiol.

Dodao je i da još nije potpuno spreman: “Osjećam se dobro, ali nisam na sto posto. Nakon ovakve ozljede trebaju mi utakmice da se vratim u pravi ritam.”

City je do pobjede stigao golovima Antoine Semenyo, Omar Marmoush i Savinho, a ključni trenutak bio je potez Phil Foden, koji je atraktivnom asistencijom petom pokrenuo Cityjev preokret igre.

“Znamo koliko je Foden kvalitetan i što može napraviti u malom prostoru. Taj potez bio je upravo ono što nam je trebalo”, zaključio je Gvardiol.

Joško Gvardiol Manchester City
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
