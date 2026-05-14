Svi pričaju o Gvardiolovom priznanju nakon utakmice: 'Moram reći da nisam na 100%'

Joško Gvardiol vratio se na teren nakon višemjesečne stanke zbog ozljede i pomogao Manchester Cityju u uvjerljivoj 3:0 pobjedi protiv Crystal Palacea u Premier Ligi. Hrvatski reprezentativac prvi je put zaigrao od siječnja, kada se ozlijedio protiv Chelsea.

Gvardiol je odradio 58 minuta i zamalo zabio glavom u prvom poluvremenu, ali je njegov pokušaj sjajno zaustavio Dean Henderson. Nakon susreta priznao je da ga je iznenadio ulazak u početnu postavu.

“Iskreno, nisam očekivao da ću krenuti od prve minute. To sam saznao tek nekoliko sati prije utakmice. Najvažnije mi je da sam se vratio i ponovno skupljam minute”, rekao je Gvardiol.

Dodao je i da još nije potpuno spreman: “Osjećam se dobro, ali nisam na sto posto. Nakon ovakve ozljede trebaju mi utakmice da se vratim u pravi ritam.”

City je do pobjede stigao golovima Antoine Semenyo, Omar Marmoush i Savinho, a ključni trenutak bio je potez Phil Foden, koji je atraktivnom asistencijom petom pokrenuo Cityjev preokret igre.

“Znamo koliko je Foden kvalitetan i što može napraviti u malom prostoru. Taj potez bio je upravo ono što nam je trebalo”, zaključio je Gvardiol.